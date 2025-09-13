Mladi Srbin u Fažani pijan i drogiran usmrtio biciklisticu i pokušao pobjeći, građanin ga sustigao i zadržao

Prometna nesreća koju je 12. rujna oko 10.50 sati na području Fažane izazvao vozač pod utjecajem alkohola i droge, završila je sa smrtnom posljedicom. Nesreća se dogodila kada je 23-godišnji državljanin Srbije upravljao automobilom, slavonskobrodske registracijske oznake, kolnikom županijske ceste 5115 te se kretao iz smjera Fažane prema Peroju. Zbog neprilagođene brzine te uslijed utjecaja alkohola i droge, vozač je izgubio nadzor nad vozilom te je prvo skrenuo u desno na meki teren, a potom je u zanošenju prešao na lijevu kolničku traku i udario u bicikl, kojim je upravljala 73-godišnja njemačka državljanka. Vozačica bicikla nabačena je na poklopac motora automobila, a potom je pala na kolnik.



Nakon što je izazvao prometnu nesreću, vozač automobila je napustio mjesto nesreće bez da je pružio pomoć ozlijeđenoj osobi. U daljnjem bijegu spriječio ga je građanin koji se zatekao na mjestu događaja te ga je sustigao i zadržao do dolaska policijskih službenika. Tom prilikom 23-godišnji vozač automobila je zadobio ozljede, zbog čega mu je pružena liječnička pomoć, a težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena. Obavljenim testiranjima utvrđeno je kako je vozač automobila bio pod utjecajem alkohola od 1.32 promila, a ujedno je bio pozitivan na prisutnost droga u organizmu. Kod sebe je imao i jednu vrećicu s 0.1 grama kokaina.



Njemačka državljanka je zbog zadobivenih teških ozljeda prevezena u pulsku bolnicu, gdje je u poslijepodnevnim satima preminula. Nadležni državni odvjetnik naložio je obavljanje obdukcije kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici uhitili su vozača automobila zbog sumnje da je počinio kaznena djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i nepružanje pomoći te će ga po dovršetku kriminalističkog istraživanja privesti u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.