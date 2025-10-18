Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
ŽIVAHNA UTAKMICA U ZAGREBU

Što pokazuju lokalni izbori u HDZ-u: 'Mladi lavovi' jurišaju na čelna mjesta u četvrtima

Zagreb: Organizacije gradskih četvrti HDZ-a svečanim skupom obilježile su 34. obljetnicu osnutka
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/3
Autor
Iva Boban Valečić
18.10.2025.
u 11:16

Odnos prema bivšim stranačkim strukturama je, kažu naši sugovornici, i osnovni razlog zašto se, za razliku od gradske razine, u organizacijama dijela gradskih četvrti još uvijek vodi unutarstranačka utakmica

Kandidature za čelne funkcije u HDZ-ovim lokalnim i županijskim organizacijama pokazale su, kako smo već izvijestili, da su izbori već riješeni u većini organizacija na lokalnim i županijskim razinama stranke, budući da je kandidata u većini sredina jednako kao i čelnih funkcija koje će se popuniti najkasnije do početka studenoga. Takav je slučaj i u zagrebačkoj organizaciji, u kojoj je, nakon svih peripetija, kao jedini kandidat za predsjednika gradske organizacije ostao Ivan Matijević, no kandidature za organizacije po gradskim četvrtima pokazuju ipak nešto drukčiju sliku.

Živahno je u HDZ-ovoj organizaciji u četvrti Trešnjevka jug, u kojoj je aktualni predsjednik Dominik Gluhinić dobio izazivača Tončija Perkovića, kojega stranački kuloari opisuju kao jednog od mladih lavova s ambicijom da se pozicioniraju kao nova snaga u gradskom HDZ-u, a sve, kažu, uz potporu HDZ-ove mladeži, na čelu koje je Maksimilijan Šimrak, kandidat u Matijevićevu timu za jednog od četvero potpredsjednika gradske organizacije. U mladu struju u stranci ubrajaju i Antu Pavičića, koji se u gradskoj četvrti Maksimir natječe protiv dugovječnog predsjednika organizacije Stanka Gačića, koji je na ovu poziciju došao prije punih 12 godina, a u međuvremenu je zaposlen u stranačkoj središnjici, gdje vodi ured za članstvo. Gačić je svoju kandidaturu potkrijepio sa 53 potpisa, dok je Pavičićevu potpisalo 88 HDZ-ovaca iz Maksimira, što se u stranci tumači kao dokaz da je stranačka Mladež aktivno stala iza Gačićeva izazivača.

Treći kandidat kojega kuloari ubrajaju u istu struju je Stjepan Franić, prvi čovjek vrlo aktivne Livanjske zajednice, koji juriša na poziciju šefa organizacije u četvrti Gornja Dubrava, a kandidaturu je garnirao gotovo jednakim brojem potpisa kao i dosadašnji predsjednik Neven Mikša, koji se natječe za još jedan mandat. Iako ne generacijska, smjena je, kažu naši izvori, moguća i u Donjoj Dubravi, gdje je dosadašnjem predsjedniku Trpimiru Majcanu protukandidat Zlatko Čičak, a kuloari govore kako se Majcan, koji je prije četiri godine slovio kao čovjek iz redova unutarstranačke oporbe, u međuvremenu blisko povezao s Mariom Županom, desnom rukom bivšeg šefa organizacije Mislava Hermana.

Odnos prema bivšim stranačkim strukturama je, kažu naši sugovornici, i osnovni razlog zašto se, za razliku od gradske razine, u organizacijama dijela gradskih četvrti još uvijek vodi unutarstranačka utakmica. Iako se Matijević, tvrde ovi izvori, ne petlja u izbore na nižim razinama, ostaje pitanje kakav će biti njegov odnos prema starim kadrovima i hoće li Župan i nakon smjene na čelu gradske organizacije, ostati na čelu HDZ-ova kluba u Gradskoj skupštini. Dio HDZ-ovaca uvjeren je da stranka, želi li doista rasti u Zagrebu, s istaknutih mjesta mora maknuti kadrove koji su bili vezani uz Milana Bandića.

Uhićen bivši HDZ-ov gradonačelnik: Gradskim novcem kupio 1500 kg kulena

Ključne riječi
Zagreb unutarstranački izbori Mladež HDZ-a

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
11:27 18.10.2025.

Što znače izbori u temeljnim ograncima na nivou grada Zagreba ? Ništa. Jedino pokušaj pojedinaca da se nađu u poziciji da se uhljebe u vladinim strukturama.

PN
pošteni_načelnik
11:24 18.10.2025.

Mladi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Premijer Andrej Plenković podnosi izvješće o radu Vlade
'INTERVENIRALI BRZO I MOĆNO'

Devet godina Plenkovićeve Vlade: 'Prošli smo nevjerojatan period...'

Govoreći o danima kada je došao na čelo stranke i vlade, rekao je da je došao pun snage, energije i entuzijazma, podsjetivši kako je od trenutka kada je postao predsjednik HDZ-a do parlamentarnih izbora imao 55 dana. "Pobijedili smo, pobijedili u drugi puta još uvjerljivije, a onda i treći puta", istaknuo je premijer dodavši kako smo "imali snage i energije za taj posao, a imamo ga i danas".

Pogled na grad Vrgorac
75
MLADI ODLAZE

Nepalci, Filipinci, Egipćani... Strani radnici pohrlili u hrvatski grad. Domaće stanovništvo bježi: 'Zatvorili smo šest škola'

Stanovništvo Vrgorske krajine većinom čine stariji i nemoćni ljudi, dok se mladi, u potrazi za boljim životnim uvjetima, sve češće sele u zapadnoeuropske zemlje ili na obližnju Makarsku rivijeru. Prema popisu stanovništva, grad Vrgorac s 27 mjesnih odbora broji 5.911 stanovnika, no stvarni broj stanovnika na terenu procjenjuje se između 3.500 i 4.000

Učitaj još