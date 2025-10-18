Što pokazuju lokalni izbori u HDZ-u: 'Mladi lavovi' jurišaju na čelna mjesta u četvrtima

Kandidature za čelne funkcije u HDZ-ovim lokalnim i županijskim organizacijama pokazale su, kako smo već izvijestili, da su izbori već riješeni u većini organizacija na lokalnim i županijskim razinama stranke, budući da je kandidata u većini sredina jednako kao i čelnih funkcija koje će se popuniti najkasnije do početka studenoga. Takav je slučaj i u zagrebačkoj organizaciji, u kojoj je, nakon svih peripetija, kao jedini kandidat za predsjednika gradske organizacije ostao Ivan Matijević, no kandidature za organizacije po gradskim četvrtima pokazuju ipak nešto drukčiju sliku.

Živahno je u HDZ-ovoj organizaciji u četvrti Trešnjevka jug, u kojoj je aktualni predsjednik Dominik Gluhinić dobio izazivača Tončija Perkovića, kojega stranački kuloari opisuju kao jednog od mladih lavova s ambicijom da se pozicioniraju kao nova snaga u gradskom HDZ-u, a sve, kažu, uz potporu HDZ-ove mladeži, na čelu koje je Maksimilijan Šimrak, kandidat u Matijevićevu timu za jednog od četvero potpredsjednika gradske organizacije. U mladu struju u stranci ubrajaju i Antu Pavičića, koji se u gradskoj četvrti Maksimir natječe protiv dugovječnog predsjednika organizacije Stanka Gačića, koji je na ovu poziciju došao prije punih 12 godina, a u međuvremenu je zaposlen u stranačkoj središnjici, gdje vodi ured za članstvo. Gačić je svoju kandidaturu potkrijepio sa 53 potpisa, dok je Pavičićevu potpisalo 88 HDZ-ovaca iz Maksimira, što se u stranci tumači kao dokaz da je stranačka Mladež aktivno stala iza Gačićeva izazivača.

Treći kandidat kojega kuloari ubrajaju u istu struju je Stjepan Franić, prvi čovjek vrlo aktivne Livanjske zajednice, koji juriša na poziciju šefa organizacije u četvrti Gornja Dubrava, a kandidaturu je garnirao gotovo jednakim brojem potpisa kao i dosadašnji predsjednik Neven Mikša, koji se natječe za još jedan mandat. Iako ne generacijska, smjena je, kažu naši izvori, moguća i u Donjoj Dubravi, gdje je dosadašnjem predsjedniku Trpimiru Majcanu protukandidat Zlatko Čičak, a kuloari govore kako se Majcan, koji je prije četiri godine slovio kao čovjek iz redova unutarstranačke oporbe, u međuvremenu blisko povezao s Mariom Županom, desnom rukom bivšeg šefa organizacije Mislava Hermana.

Odnos prema bivšim stranačkim strukturama je, kažu naši sugovornici, i osnovni razlog zašto se, za razliku od gradske razine, u organizacijama dijela gradskih četvrti još uvijek vodi unutarstranačka utakmica. Iako se Matijević, tvrde ovi izvori, ne petlja u izbore na nižim razinama, ostaje pitanje kakav će biti njegov odnos prema starim kadrovima i hoće li Župan i nakon smjene na čelu gradske organizacije, ostati na čelu HDZ-ova kluba u Gradskoj skupštini. Dio HDZ-ovaca uvjeren je da stranka, želi li doista rasti u Zagrebu, s istaknutih mjesta mora maknuti kadrove koji su bili vezani uz Milana Bandića.