Mladi koji mrze nisu rođeni u ratu, ali vide da odrasli još ratuju

Ta je utakmica bila planirana kao prijateljska, takva je i odigrana, uz dobar nogomet. Ono što je najvažnije je dobra reakcija publike koja je podjednako pljeskom nagrađivala i hrvatsku i srpsku stranu, za dobar potez ili napad, dobar gol. Svi su se nakon te utakmice dobro osjećali. Utakmica je pokazala da je i Hrvatima i Srbima potrebno rasterećenje od tenzija, a to je i postignuto – rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik, komentirajući utakmicu odigranu u subotu 15. lipnja u mjestu Tavankut, pokraj Subotice, utakmicu između nogometne reprezentacije srpske manjine iz Hrvatske i hrvatske iz Srbije.

Jedan sponzor za dvije ekipe

– Prva takva utakmica odigrana je prije tri godine i to u Vukovaru kada smo odlučili da zajedno Hrvati i Srbi iz Hrvatske odemo na Europeadu, Europsko nogometno natjecanje reprezentacija nacionalnih manjina, koje se organizira svake četiri godine. Reprezentacije Hrvatske i Srbije poslužile su kao primjer Srbima iz Hrvatske da se mogu organizirati i napraviti svoju reprezentaciju. Mi smo se Hrvatima odužili tako da smo im pronašli sponzore za odlazak u Italiju. Sponzor koji je podržao nas podržao je i njih, a riječ je o jednom poduzetniku iz Beograda – kazao je Pupovac dodajući kako su istovremeno angažirali nogometni savez Hrvatske, koji je dao sportske rekvizite i nogometni savez Srbije, koji je dao autobus.

– Ove smo godine imali još jednu dodatnu prednost, a to je da je predsjednik našeg sportskog saveza Srba u Hrvatskoj, gospodin Milan Martinović, osigurao direktan prijenos utakmice na prestižnom sportskom kanalu, tako da su je mogli pratiti građani svih zemalja bivše Jugoslavije. Mi zahvaljujemo tom kanalu što je prijenos te utakmice omogućio besplatno. I u Srbiji i u Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama bivše Jugoslavije mogli su uživati u utakmici koja se igrala u duhu tolerancije i prijateljstva – naglasio je Pupovac ističući kako je dogovoreno da se iduća utakmica igra u Hrvatskoj.

Milorad Pupovac komentirao je i događaj u Supetru na Braču, napad na sezonske radnike, jer su neki od njih, iako su svi iz Hrvatske, srpske nacionalnosti:

– Naše političke i vjerske elite, ako ne potiču mržnju, ne čine ništa da je efektivno spriječe. Mržnja se već godinama širi prema pripadnicima manjina, ali je ima i prema pripadnicima većinskog naroda. Ta mržnja ne nastaje samo na etničkim, vjerskim i rasnim granicama već ide i prema političkim manjinama i političkim razlikama i to je takvog karaktera da predstavlja moralnu, sigurnosnu i ozbiljnu političku prijetnju za hrvatsko društvo – rekao je Pupovac i dodao “kako samo ljudi koji su kukavice pa se boje s tim suočiti ili ljudi koji ne vide da svoj državi ne čine dobro, mogu dopustiti da se to dalje događa”.

Ispaljuju se verbalni meci

– Svatko tko Hrvatskoj želi dobro, mora glasno govoriti i učiniti sve da to prestane. To vrijedi i za druge dijelove bivše Jugoslavije gdje također primjećujem porast mržnje među mladima prema drugim etničkim grupama ili državama. Ali još ne manifestiramo toliki stupanj mržnje i nasilja kao što to vidimo kod nas u Hrvatskoj. I zato je od velike važnosti da Hrvatska bude svjesna toga i suoči se s tim. Zadnji je tren. Danas su napadnuti mladi Srbi iz okolice Vukovara, a sutra možda mladi Hrvati iz okolice Zagreba ili Splita. Ti mladi ljudi nisu rođeni u ratu, ali itekako imaju doticaj s ratom, jer još uvijek nismo prestali ratovati.

U našem se društvu ratovi nastavljaju, samo se ne ispaljuju meci, ni puščani ni topovski. Ispaljuju se verbalni meci od navijanja, pjevanja do komemoriranja. Zar ništa ne možemo slaviti, a da se to ne pretvara u mržnju prema drugom ili drukčijem? To je poraz za koji ne treba optuživati mlade jer oni samo kopiraju ono što im odrasli serviramo – uvjeren je Milorad Pupovac.

Utakmice reprezentacija Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske koja je odigrana u Tavankutu