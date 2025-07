FOTO Mladenci su se spremali razrezati tortu, a onda je upao nezvani gost: Izvadio je pištolj i hladnokrvno ubio dvoje

Dan 2. srpnja 2006. urezan je u sjećanje stanovnika Gabela Polja, kod Čapljine u BiH, samo nekoliko kilometara od Metkovića. Tog je dana u mjestu bila svadba koju je tada 29-godišnji Ante Paponja pretvorio u krvavi pir. Sat i pol nakon što je na satu otkucala ponoć, Paponja se, nepozvan, uputio na svadbu u namjeri da raščistiti nesuglasice koje je imao s vlasnikom dvorane. Upao je na svadbu kćerke svog strica baš u trenutku kada se trebala rezati svadbena torta. Čim je stigao, posvađao se s vlasnikom dvorane, 48-godišnjim Milenkom Jurkovićem, te je iza pasa izvukao pištolj CZ 99 kalibra 9 milimetara i ispalio u Jurkovića prvi hitac. Ubojicu je u daljnjem divljanju pokušao spriječiti Milenkov brat Jure, koji ga je udario flašom u glavu, a pištolj mu je nogom pokušao izbiti Jurkovićev zet, Bariša Sivrić (45), no ubojicu ništa od toga nije zaustavio. Razbješnjeli Paponja potom je ispalio tri hitca u Sivrića i na mjestu ga ubio, nakon čega je nastavio ponovo pucati u Milenka Jurkovića, sve dok mu nije nestalo metaka.

Uspaničeni uzvanici, među kojima je bilo i djece, vrištali su i puzali po podu, očajnički tražeći zaklon od metaka. Svečano ukrašena svadbena dvorana te se noći pretvorila u krvavo mjesto zločina. Prizor je bio stravičan. Nakon brutalnog, dvostrukog ubojstva čitavo je mjesto bilo u šoku, no stravične su scene najteže pogodile djecu, koja su se s roditeljima zatekla na slavlju koje se pretvorilo u noćnu moru.

„Dijete mi cijelo vrijeme ima noćne more i stalno vrišti te se budi sva u znoju i govori nam kako u snu ponovno doživljava scene s krvave svadbe, na kojoj smo jedva izvukli žive glave“, ispričala je tada našem novinaru Frani Matiću Ivanka K. iz Čapljine, čija je kći te kobne noći bila očevidac dvostrukog ubojstva. Iza ubijenog Milenka Jurkovića ostali su supruga, sin i tri kćeri, a iza Bariše Sivrića supruga, dva sina i dvije kćeri.

Odlukom Sudskog vijeća Kantonalnog suda u Mostaru Ante Paponja iz Gabela Polja kod Čapljine proglašen je krivim i nepravomoćno osuđen na 25 godina zatvora zbog ubojstva poznatog čapljinskog biznismena Milenka Jurkovića, iz Zvirića kod Ljubuškog i njegovog zeta Bariše Sivrića iz Grehin Gradaca kod Čitluka. Prema presudi mostarskog suda, Paponja je za ubojstvo Milenka Jurkovića osuđen na 25 godina zatvora, a za ubojstvo Bariše Sivrića na 21 godinu, no sud je utvrdio jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 25 godina. Iako je Paponja to osporavao, u obrazloženju presude navodi se da je, zločin izvršio na bezobziran način i iz osvete. Naime, Paponja je na svadbu došao u namjeri da ubije Milenka Jurkovića, jer je on navodno razbio prozorska stakla na kući njegovog oca.