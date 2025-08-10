Ne samo da je odrasla s morem nego mu se i znanstveno posvetila, i to iz svih mogućih kutova: od molekularne biologije do ekotoksikologije, od plastike u planktonu do kompleksnih modela klimatskih promjena. Mlada znanstvenica Mirta Smodlaka Tanković danas je predstojnica IRB-ova Centra za istraživanje mora u Rovinju, jedne od najvažnijih znanstvenih institucija na Mediteranu, i svakodnevno balansira između upravljanja timovima, međunarodnih projekata i, kad god stigne, povratka na brod i u laboratorij.
S njome smo razgovarali o tome zašto Jadran više nije onakav kakav pamtimo iz djetinjstva, koliko je mikroplastika ozbiljna prijetnja (i zašto nam je već na tanjuru), ali i kako izgleda stvarni život znanstvenice u Hrvatskoj, koja je odrastala među oceanolozima i danas gradi mostove između znanosti i politike, terena i strategije, mora i društva.
Mlada znanstvenica vodi IRB-ov Centar za istraživanje mora: 'Jadran se dramatično mijenja što utječe na brojne vrste u njemu'
Promjene nisu više hipotetske, one utječu na bioraznolikost, ribarstvo, turizam i kvalitetu života na obali. Ipak, još uvijek ima prostora za ublažavanje posljedica. More nije neiscrpan resurs, već živi sustav koji, ako ga zanemarimo, gubi svoju otpornost. Zato je ključno da razumijemo procese u njemu i djelujemo odmah
