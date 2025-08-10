Mlada znanstvenica vodi IRB-ov Centar za istraživanje mora: 'Jadran se dramatično mijenja što utječe na brojne vrste u njemu'

Ne samo da je odrasla s morem nego mu se i znanstveno posvetila, i to iz svih mogućih kutova: od molekularne biologije do ekotoksikologije, od plastike u planktonu do kompleksnih modela klimatskih promjena. Mlada znanstvenica Mirta Smodlaka Tanković danas je predstojnica IRB-ova Centra za istraživanje mora u Rovinju, jedne od najvažnijih znanstvenih institucija na Mediteranu, i svakodnevno balansira između upravljanja timovima, međunarodnih projekata i, kad god stigne, povratka na brod i u laboratorij.



S njome smo razgovarali o tome zašto Jadran više nije onakav kakav pamtimo iz djetinjstva, koliko je mikroplastika ozbiljna prijetnja (i zašto nam je već na tanjuru), ali i kako izgleda stvarni život znanstvenice u Hrvatskoj, koja je odrastala među oceanolozima i danas gradi mostove između znanosti i politike, terena i strategije, mora i društva.