Zasjeda lažnim policajcima na Pelješcu: Budite oprezni, na ovaj način policija nikad ne traži informacije

Dvojica državljana Republike Hrvatske, 37-godišnjak i 22-godišnjak, uhićeni su u četvrtak na području Pelješca u zasjedi koju su im organizirali policijski službenici Policijske postaje Ston nakon dojave starije sugrađanke o mogućoj prijevari. Kako javlja PU dubrovačko-neretvanska, u utorak, 17. ožujka, gospođa starije životne dobi s područja Pelješca zaprimila je telefonski poziv nepoznatog muškarca koji se predstavio kao policijski službenik koji zove zbog krivotvorenog novca kojeg treba podići s računa u banci. Prema telefonskom dogovoru navodni policijski službenici su po novac trebali doći sljedeći dan na njezinu kućnu adresu.



U razgovoru su također naveli da o slučaju ne smije nikome govoriti zbog zaštite kriminalističkog istraživanja i činjenice da su u krivotvorenje novca uključeni i djelatnici banke. Starija ženska osoba je prvotno dovedena u zabludu i s bankovnog računa podigla sav raspoloživi novac, ali se povjerila bliskoj osobi koja je savjetovala da slučaj prijavi policiji što je i učinila, nakon čega su policijski službenici organizirali zasjedu počiniteljima i uhitili ih jučer, 18. ožujka.

Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su dvojica osumnjičenih s ciljem stjecanja ne pripadajuće imovinske koristi, kontaktirali stariju žensku osobu i lažno se predstavili kao policijski službenici. Doveli su ju u zabludu da na bankovnom računu posjeduje krivotvoreni novac koji treba podignuti i predati policiji, zbog čega je oštećena sa svojih bankovnih računa podignula ukupno 9.200 eura po koje su došli prema prethodnom dogovoru. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenih državljana RH su jutros, uz kaznenu prijavu za kazneno djelo prijevare u pokušaju, predati u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Policija je još jednom apelirala na građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na ovakve pokušaje prijevara. 'Također ističemo kako policijski službenici ne provode službene zadaće na način da telefonom traže od građana informacije o novčanicama niti traže od njih podizanje novca iz banaka. Ne puštajte neznance u svoj dom, ne odajte im privatne podatke putem telefona i pobrinite se da o opasnostima koje vrebaju upoznate svoje roditelje, bake i djedove jer upravo su oni meta ovakvih drskih počinitelja. Svaku sumnju na moguću prijevaru, odnosno lažno predstavljanje odmah prijavite policiji pozivom na broj telefona 192', naglašavaju iz policije.