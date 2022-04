Mjera roditelj odgojitelj ostaje, Grad će u rebalans?

Visoki upravni sud u Zagrebu privremeno je obustavio odluku o izvršenju ukidanja mjere roditelj odgojitelj. To znači da će od 1. svibnja oko 5800 korisnika mjere koji se brinu o 21.000 zagrebačke djece nastaviti primati naknadu do konačne odluke suda o zakonitosti ovakvog poteza nove gradske uprave.

Slijedi neizvjesnost

Time je zaustavljena odluka koju je u prosincu donijela zagrebačka Skupština. Njome bi se, naime, novčana naknada od 5000 kuna mjesečno ukinula svima onima čija su djeca navršila sedam godina, a onima s djecom mlađom od sedam godina bila bi pak smanjena na 1000 kuna svaki mjesec. No to je jučer prolongirano do daljnjeg. Dobre su to vijesti za one koji primaju naknadu, ali i za roditelje koji ove godine upisuju djecu u jaslice ili vrtiće jer će pritisak na njihove kapacitete dječjih vrtića ovime biti smanjen. Podsjetimo, mjerom roditelj odgojitelj obuhvaćeno je i oko 6000 vrtićke djece.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 17.11.2021., Zagreb - Prosvjed majki odgojiteljica ispred Gradskog poglavarstva zbog ukidanja statusa.

– Odluku koju je donijela gradska uprava smatram izuzetno neetičnom i štetnom za građane. Zbog toga sam radostan što je Visoki upravni sud brzo reagirao i donio odluku o privremenoj obustavi izvršenja te protuzakonite odluke. Ovo će donijeti mir obiteljima, ali i mir onima koji upisuju djecu u jaslice i vrtić. Nakon ove odluke pritiska na vrtiće neće biti jer znamo da gradska vlast ne gradi vrtiće i ne širi kapacitete – rekao je Ivica Lovrić, nekad bliski suradnik pokojnog gradonačelnika Milana Bandića i sadašnji savjetnik gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Podsjetimo, Visokom upravnom sudu podnesak o ocjeni zakonitosti odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj podnijelo je oko 340 građana i dvije udruge koje okupljaju korisnike mjere. Među prvima koji su to učinili bio je Ivica Lovrić.

– U vrijeme predizborne kampanje Tomašević je najavljivao da neće ukidati ovu mjeru za postojeće korisnike, no nešto se spektakularno dogodilo na jesen pa se predomislio. Upozoravao sam ga da je to protuzakonito i savjetovao da to ne čini. Kako on to nije uvažio, kao ni niz drugih sugestija, javno sam progovorio o tome. Sad je ponovno prilika da ga zamolim da na idućoj sjednici Gradske skupštine predloži poništenje te odluke i da se ispriča Zagrepčanima – kazao je on. Odlukom koju je donijelo peteročlano sudačko vijeće zadovoljna je i odvjetnica Ksenija Vržina.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 17.11.2021., Zagreb - Prosvjed majki odgojiteljica ispred Gradskog poglavarstva zbog ukidanja statusa.

– Sud je prihvatio sve razloge iz prijedloga za obustavu izvršenja sporne odluke. Oni se odnose na to da se radi o velikom broju korisnika novčane pomoći, a prihvatili su i razlog da će u slučaju stupanja na snagu ove odluke roditelji trpjeti velike posljedice i da će im biti učinjena velika šteta. Treća ključna stvar je i složenost postupka ocjene zakonitosti – objasnila je K. Vržina. Koliko će trajati sam postupak ocjene, nije znala precizirati.

– Radi se o složenom predmetu, a sudu smo dostavili sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava, ali i drugih europskih sudova i ja vjerujem da će odluka, u skladu s time, na koncu biti proglašena nezakonitom – istaknula je. Odluku Visokog upravnog suda pozdravili su i predstavnici Hrvatske udruge roditelja odgojitelja (HURO), udruge U ime obitelji i građanske inicijative U djeci je budućnost.

– Visoki upravni sud pokazao je ozbiljnost u pristupu ovoj temi, ozbiljnost kakvu Grad Zagreb, nažalost, nije pokazao. Ova odluka znači da će obitelji nastaviti dobivati prihode na koje su računale – kazala je Željka Markić, predsjednica udruge U ime obitelji. Ova odluka suda, dodaje, odnosi se samo na one roditelje koji su ostali u mjeri iz koje je izašlo stotinjak korisnika. – Upozoravali smo korisnike da se radi o nepoštenoj taktici kojom je Grad Zagreb poticao roditelje da izađu iz mjere kako bi se smanjio broj korisnika. Žao nam je svih onih koji su izašli i pretrpjeli štetu – objasnila je Željka Markić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 08.01.2022., Zagreb - Ispred Ministarstva pravosudja Udruga U ime obitelji, Hrvatska udruga roditelja odgojitelja (HURO) i Gradjanska inicijativa "U djeci je buducnost" organizirali su konferenciju za medije na temu drzavnog nadzora u Gradu Zagrebu zbog retrogradnog ukidanja mjere roditelj odgojitelj, podnosenja zahtjeva Ministarstvu uprave za ocjenu zakonitosti Odluke Grada Zagreba o ukidanju mjere roditelj odgojitelj te drugih aktualnost. Zeljka Markic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Roditelji koji su ušli u mjeru, navodi ona, posložili su život oko mjere u sljedećih deset godina, mnoge su žene dale otkaze pa se moglo očekivati da neće lako iz nje izaći.

– To su obitelji s najmanje troje djece i nije im lako natjecati se na tržištu rada tako da brzo pronađu posao – istaknula je Markić koja također smatra da gradonačelnikova odluka da ukine mjeru nije zakonita. Argumenti su, ističe, na strani roditelja odgojitelja. Visokom upravnom sudu zahvalila se i Ana Marija Berbić Lacko u ime HURO-a.

– Sud je shvatio ozbiljnost situacije, za razliku od Grada koji do 1. svibnja nije pripremio ni kompenzacijske mjere koje su nam obećane. Nisu učinili ništa, nisu uložili ni kunu – istaknula je A. Berbić Lacko.

Presudi li Visoki upravni sud da je odluka o ukidanju mjere nezakonita, Grad će morati u rebalans proračuna, rekla je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 25.04.2022., Zagreb, -Dogradonacelnica grada Zagreba Danijela Dolenec dala izjavu medijima vezano za odluku Visokog upravnog suda o privremenoj obustavi odluke o ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Photo: Robert Anic/PIXSELL

– Žao nam je što sud nije donio konačnu odluku. Sada slijedi neizvjesnost za Grad Zagreb. Voljela bih da ishod bude što skorija odluka o zakonitosti naše odluke – kazala je Dolenec te dodala kako su sredstva za mjeru roditelj odgojitelj planirana za isplatu u svibnju, no ako nakon toga sud ne donese konačnu odluku, postoji mogućnost i za rebalans. Proračun ta mjera, naime, košta oko 40 milijuna kuna mjesečno.

– Za mjeru roditelj odgojitelj dosad je potrošeno 1,8 milijardi kuna, a imala je niz štetnih posljedica za zapošljavanje žena i upis djece u vrtiće – naglasila je. Majka odgojiteljica Dunja Jelić iz Inicijative "Djeca su budućnost" upitala je dogradonačelnicu misli li se ispričati korisnicima zbog nasilja koje su pretrpjeli na internetu nakon odluke o ukidanju mjere.

Spriječen je kolaps

– Tomislav Tomašević i ja nikad, ni jednom riječju nismo govorili negativno o korisnicima ove mjere. Na nama je da obrazložimo zašto mjera nije bila učinkovita. Ne smatramo ni da je zdrava – odgovorila joj je Dolenec.

U ime gradskog HDZ-a odluku Visokog upravnog suda komentirao je Mislav Herman.

– Pozdravljamo odluku koja pokazuje da Tomašević nije dorastao funkciji koju obnaša. Zahvaljujući njoj stečena prava se zasad neće ukidati, a spriječen je i kolaps sustava predškolskog odgoja u Zagrebu koji bi nastupio već idući tjedan. Nije nam jasno kamo bi on smjestio djecu, no moram reći da odluka da se mjesni odbori prenamijene u vrtiće od kojih su neki smješteni blizu željezničkih pruga nije adekvatna – istaknuo je Herman.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 17.11.2021., Zagreb - Prosvjed majki odgojiteljica ispred Gradskog poglavarstva zbog ukidanja statusa. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački SDP ostaje uz svog partnera, naglasio je pak šef gradske organizacije Viktor Gotovac.

– Privremene mjere u upravnim sporovima su rijetkost i mi se moramo pripremiti na to da konačne presuda neće odgovarati pretpostavci o zakonitosti odluke o ukidanju naknade za roditelje odgojitelje. Stoga želimo otvoriti kanale da se o ovome razgovara i s Gradom i s udrugama kako bismo našli način da promoviramo ono što je ključno, a to je inkluzija roditelja na tržište rada te inkluzija djece u predškolski odgoj. Pragmatično bi bilo otvoriti i razgovore o donošenju nove mjere kako bi se spriječilo ovo mrcvarenje na sudu i neizvjesnost koja nije dobra ni za Grad, a ni za korisnike mjere – poručio je Gotovac.

Na dnevnom redu 11. sjednice gradske Skupštine naći će se pak SDP-ov prijedlog zaključka o provedbi kompenzacijskih mjera i aktivnosti vezanih uz promjene uvjeta za novčanu pomoć za roditelja odgojitelja.

