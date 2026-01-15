Plenković: Ministar Piletić ima moju podršku. Danas je bio sjajan

Nakon blagdanske stanke Sabor je danas nastavio zasjedanje koje je započelo pet i pol satnim "aktualcem" koji je, u usporedbi s dosadašnjom praksom, prošao relativno mirno. Od 39 zastupničkih pitanja najviše ih je bilo upućeno premijeru Andreju Plenkoviću, njih 11, a malo je nedostajalo da ga u tome nadmaši ministar Marin Piletić koji je bio zasut s devet pitanja, od čega osam SDP-ovih i jednim HDZ-ovim. Tri pitanja stigla su ministrici Ireni Hrstić, po dva ministrima Branku Bačiću, Marku Primorcu i Davoru Božinoviću, dok su ustajanjem da bi odgovorili na samo jedno pitanje u sabornici noge malo protegnuli ministri Gordan Grlić Radman, Ante Šušnjar, Oleg Butković, Radovan Fuchs, Damir Habijan, Ivan Anušić i Tonči Glavina te ministrice Marija Vučković, Nina Obuljen Koržinek i Nataša Mikuš Žigman. Čak ni taj mali jednokratni fizički napor nije zapao ministre Tomu Medveda, Davida Vlajčića i Ivana Šipića jer njima nije bilo upućeno baš nijedno pitanje pa tijekom pet i pol sati nisu rekli ni riječ.

Tijekom "aktualca" bilo je itekako zamjetno da se pri svakom oporbenom, točnije SDP-ovom, žešćem napadu na ministra Piletića dirigirano aktivirala HDZ-ova obrambena zastupnička mašinerija, pri čemu su posebno prednjačile HDZ-ove zastupnice koje su oko ministra verbalno gradile zaštitnički bedem. Također valja spomenuti i to da su mnogi zastupnici HDZ-a, kao i neki od onih koji također pripadaju vladajućoj koaliciji ili bi joj htjeli pripadati pa se na sve moguće načine dodvoravaju, pitanja koja postavljali ministrima čitali s papira.

A onda kada bi im ministri odgovorili oni su im svoje riječi zahvale i zadovoljstva zbog odgovorenog također čitali s unaprijed pripremljenih zapisa na papirima, što bi nekoga moglo navesti na pomisao da određeni dio zastupnika barata sposobnošću čitanja misli pa već unaprijed točno zna što će im ministri odgovoriti na njihova pitanja. Gledateljima sa strane sve je to onda više nalik na neku saborsku predstavu u kojoj dobar dio zastupnika katastrofalno loše glumi jer nisu u stanju svoj dio teksta - koji im je napisao netko drugi, a možda u pokojem slučaju i oni sami - čak niti zapamtiti pa prepričati svojim riječima, kamoli naučiti napamet pa samo izrecitirati. Mora se priznati, većini ministara to ide puno bolje. Na unaprijed znana pitanja odgovaraju uglavnom svojim riječima, tek tu i tamo "škicnu" u pripremljeni "šalabahter". A premijer je i danas pokazao da je on u odgovaranju na zastupnička pitanja pravi maher.

Tako je na uvodni napad Siniše Hajdaša Dončića (SDP) o tome zašto odbija oporbeni prijedlog da se pri izboru tri preostala ustavna suca, neovisno o njihovom svjetonazoru, dogovara konsenzusom a ne političkom trgovinom, premijer uzvratio optužbom da SDP ima dva cilja: da od tri ustavna suca dva slijede SDP-ovu partijsku liniju ili da se ustavni suci uopće ne izaberu. - Vi ste na putu Ive Sanadera. Sami se hvalite samo jednim modelom, time da HDZ više ne krade - poručio mu je Hajdaš Dončić.

- Jedna od najvećih opasnosti našeg vremena je rušenje parlamentarnih demokracija i vladavine prava logikom sile, ucjene i prijetnje. Vi svakim potezom jasno pokazujete da igrate za taj tim. Mnogi bi htjeli biti mali Trump u svojoj mahali. Pokazali ste to kod usvajanja "Bačićevih zakona" i sad kada ste ucijenili zakonodavnu i sudsku vlast oko izbora sudaca. Mi u takvim ucjenama nećemo sudjelovati. Povucite taj prijedlog o trgovini pri izboru sudaca i pustite zakonodavnu vlast da izabere predsjednika Vrhovnog suda i ustavne suce u odvojenim procesima - ovim se riječima Sandra Benčić (Možemo!) obratila premijeru koji se najprije dohvatio vijesti da je nedavno kupila stan kazavši da će je sad ministar Branko Bačić moći koristiti kao primjer uspješne stambene politike i priuštivog stanovanja, kao i pada cijena kvadrata nekretnina u glavnome gradu.

- Što se tiče aluzije da se ponašamo kao mali Trump u svojoj mahali i da smo autoritarni, vi dolazite iz političke stranke za koju nitko živ ne zna kada se, gdje i zašto sastaje i kako se kod vas bira. Nisam primijetio kada vi to imate sastanke svog mudrog rukovodstva, dok mi to radimo svaki tjedan, a imputirate nam da nismo za dijalog. Ne znam jeste li vi Trnoružica ili što vam je - kazao joj je Plenković.

Svi ostali SDP-ovci koji su se prijavili za postavljanje pitanja okomili su se pak na ministra Marina Piletića optužujući ga da je potpuno nesposoban, da mu se sustav socijalne skrbi urušava iznutra, da mu Ustavni sud ruši pojedine zakone, da ne zna riješiti probleme s inkluzivnim dodatkom, femicidom, brigom za starije, zazivajući pritom i njegovu smjenu, o čemu su zastupnice Možemo! izravno pitale i samog premijera.

Dok se Piletić, uz svesrdnu podršku HDZ-ovih zastupničkih "pretorijanaca", branio i time da dok je bila na vlasti ljevica nije niti donijela zakone koje njemu sad spočitavaju, premijer je na pitanja o mogućoj ministrovoj smjeni uzvratio: - Ministar Piletić ima moju podršku. Danas je bio sjajan i čestitam mu na tome.