Plenković: Ministar Piletić ima moju podršku

Premijer Andrej Plenković poručio je u četvrtak na saborskom aktualnom prijepodnevu da ministar socijalne skrbi Marin Piletić ima i dalje njegovu podršku, naglasivši kako je "mlad i elokventan" te da je danas, tijekom odgovaranja na pitanja zastupnika, "bio sjajan". Odgovorio je to predsjednik Vlade zastupnici Možemo! Jeleni Miloš, koja ga je upitala znači li podrška ministru Piletiću i jamstvo da će Vlada riješiti u najkraćem roku probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom. "Nakon cijelog aktualca, gdje je očito fokus lijeve oporbe bio na ministru Piletiću, mislim da je malo toga za dodati, ali zapitao bih se nekoliko vrlo jednostavnih teza - da li smo prije naše Vlade imali zakone o osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku? Koliko često vi sjedite s udrugama osoba s invaliditetom, jeste li saslušali njihove probleme i povećavali proračunska sredstva? Ne znam za vas, ali mi dijalog imamo stalno", poručio je Plenković.

Dodao je kako nije slučajno da u HDZ-ovim saborskim klupama sjedi i zastupnica s invaliditetom Ljubica Lukačić. "Mislite da nismo svjesni da je preko 650.000 osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, a preko 200.000 s najtežim oblicima invaliditeta, da smo slučajno povećavali proračunska sredstva sve ove godine? Mislite da je to nedostatak senzibiliteta? Situacija sa Zakonom o osobnoj asistenciji je takva da, kada se razgovaralo s tim udrugama, je procijenjeno da bi pravo osobne asistencije, s obzirom da postoje druge naknade, prava i načini potpore, pripadalo onima koji imaju više od 18 godina", kazao je.

Govoreći o odluci Ustavnog suda kojima su ukinute neke odredbe spomenutog zakona, Plenković je naglasio kako je to pokazatelj da Ustavni sud nije HDZ-ov te da će se zakon izmijeniti. "Ne znamo koliko će to proračun koštati i za mlađe od 18 godine, ali iznaći ćemo sredstva", rekao je. Što se tiče inkluzivnog dodatka, premijer je kazao kako su svi oni koji su bili korisnici ranijih naknada prije stupanja zakona na snagu i objedinjavanja četiri naknade u jednu, nastavili dobivati sredstva do izdavanja rješenja. "Ako je zakon stupio 1. siječnja, a rješenje je dobiveno 1. lipnja zbog velikog opsega administrativnih poslova, do tada su dobivali ono što su dobivali prije, a nakon 1. lipnja retroaktivno i sav onaj "top up" koji bi dobili da je rješenje bilo 1. siječnja", rekao je te dodao kako je problem nastao s novim zahtjevima kojih je više te da nije nužno da će svi dobiti inkluzivni dodatak.

Miloš je podsjetila kako su godinama upozoravali na probleme u sustavu socijalne skrbi koji su se mogli riješiti na vrijeme da je bilo više sluha, a HDZ-ov Mislav Herman upitao ju je zašto su onda u Gradu Zagrebu ukinuli naknade osobama s invaliditetom, odnosno reducirali stečena prava. "Nije istina. Mi smo proširili naknade osobama s invaliditetom, kao i izvaninstitucijske usluge te uveli besplatan prijevoz za osobe s invaliditetom", odgovorila je.

Ministar pravosuđa i uprave Damir Habijan, odgovarajući HDZ-ovu Goranu Kaniškom kojeg je zanimalo rješavanje izazova u pravosuđu, naveo je "kao zanimljivost" zemlje s 3,9 milijuna stanovnika, da godišnje imamo 1,3 milijuna novih predmeta. Podsjetio je na uvođenje sustava ANON - sustav anonimizacije i javne objave svih odluka, projekta "trgovački sudovi bez papira" koji će se provoditi na četiri trgovačka suda, tonskog snimanja na sudovima. Kao veliki izazov je istaknuo dobnu strukturu sudaca, navevši kako je od njih 1670 samo dvoje mlađe od 30 godina, a 696 u dobi između 60 i 70 godina. "Razmatramo promjenu ulaska u pravosudnu dužnost, državna škola za pravosudne dužnosnike je jedan od uvjeta i dobit će novu ulogu, daljnje usavršavanje i stručno osposobljavanje pravosudnih dužnosnika, međutim, uvjeti za ulazak će se u određenoj mjeri promijeniti", najavio je.

HDZ-ova Stipana Šašlina zanimala su ulaganja u obranu, a potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić naglasio je kako se provodi "povijesna i prva modernizacija od samostalnosti RH Oružanih snaga." "Ove godine će Hrvatska dosegnuti 2,08 posto izdvajanja za opremanje i naoružavanje, a čak 34 posto od toga će ići na modernizaciju. Proces modernizacije HRZ-a je pri kraju, procesi modernizacije pješadije i kopnene vojske je u realizaciji, kao i priprema modernizacije Hrvatske ratne mornarice", rekao je. Dinamika opremanja i podizanje izdvajanja će se nastaviti do 3,5 posto do 2035. godine, dodao je naglasivši kako je u svakom segmentu uključena i naša vojna i obrambena industrija.

Ministar turizma Tonči Glavina osvrnuo se na lanjsku turističku godinu, ocijenivši ju vrlo uspješnom. "Unatoč okolnostima koje nam baš nisu išle u prilog, uspjeli smo realizirati još jednu rekordnu turističku godinu po svim parametrima. Po prvi puta u svojoj povijesti smo realizirali više od 110 milijuna noćenja i po prvi puta taj rast nije generiran u dva ljetna mjeseca, tada smo imali čak blagi pad od 1,2 posto. No, imali smo snažan rast u predsezoni i postsezoni", naveo je, odgovarajući HDZ-ovoj Sandi Liviji Maduni. Ove je godine najvažnija tema cjenovna konkurentnost, dodao je. "I apsolutno je potrebno da napravimo dodatne iskorake u odnosu cijene i kvalitete, ukoliko to ne napravimo, teško će biti ponoviti ove rezultate", naglasio je. Podsjetio je na provedbu reforme održive smještajne infrastrukture zbog čega je, naveo je, povećan broj ugovora o najmu za 14 posto u godinu dana, a više od 3000 poreznih obveznika kratkoročnog najma u potpunosti je ili djelomično prešlo u dugoročni najam.

Nakon što je nedavno završilo javno savjetovanje o Zakonu o priuštivu stanovanju, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je kako je u pripremi i Zakon o najmu stanova kojim će se, također, nastojati doprinijeti povećanju broja stambenih jedinica za priuštivo stanovanje. "Što se tiče Zakona o priuštivom stanovanju, jedinice lokalne samouprave su nam partner, morat će donijeti svoje lokalne programe stanovanja kojima će se propisati nedostatak stambenog prostora za priuštivo stanovanje i definirati lokacije gdje bi oni, putem svoje ustanove za omogućavanje izgradnje objekata i zgrada, te iste zgrade gradili", kazao je. Ako su lokalne jedinice slabašne, dodao je Bačić, tu funkciju može preuzeti županija ili uvijek ostaje država s APN-om. "Događa se da ponekad cijena koju postižemo na javnoj nabavi prelazi etalonsku vrijednost cijene kvadrata u Hrvatskoj, plus ona margina od 60 posto, i tada nastupa država koja može nadomjestiti tu razliku, kao i jedinica lokalne samouprave koja osigurava sredstva pored komunalnog doprinosa, kojeg ne naplaćuju, ili putem osiguravanja kompletne komunalne i infrastrukture", rekao je.