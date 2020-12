Misteriozni signal iz susjedne galaksije dignuo astronome na noge, istražuju njegovo podrijeklo

Tim astronoma koji traži dokaz postojanja izvanzemaljaca proučava misteriozni radio signal koji dolazi iz nama najbliže galaksije, Proxima Centauri. Spomenuti signal prvi put je zabilježio radio teleskop Parkes u Australiji u travnju ili svibnju ove godine, te potvrđeno je kako ne potječe sa Zemlje.

Vrlo vjerojatno je taj signal prirodnog podrijekla, međutim to i dalje nije spriječilo lovce na izvanzemaljce da pobliže promotre signal koji dolazi s galaksije Proxime Centauri. Ta galaksija je udaljena 4,2 svjetlosne godine od Zemlje te je ranije potvrđeno kako se u toj galaksiji nalaze dvije planete.

Jedna od tih planeta je plinovit div koji je po pojedinim svojim karakteristika sličan Jupiteru, dok drugi nazvan Proxima b ima pak sličnosti sa Zemljom te se nalazi u orbiti zvijezde.

Proxima b se nalazi u području koji bi prema znanstvenicima mogao omogućiti uvjete u kojima bi moglo biti vode na površini planete. No, kako je zvijezda kraj koje se nalazi klasificirana kao crveni patuljak to znači da je Proxima b izložena visokim razinama radijacije, zbog čega je manje vjerojatno da je došlo do stvaranja civilizacije.

Radijski signal jačine 980MHZ konzistentan je s kretanjem planete. To je jedan od razlog zbog kojeg se smatra kako bi to mogao biti dokaz postojanja treće planete u sustavu, a ne izvanzemaljske civilizacije, prenosi Daily Mail. Tim astronoma, međutim, planira i dalje detaljno raditi na analizi signala, te su najavili da će objaviti znanstveni rad na tu temu.

