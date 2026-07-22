Buknula rasprava u Opatiji, Grad tvrdi da nema privatizacije, stručnjak uzvraća: 'To je suludo'

Prijedlog Grada Opatije da se na tri lokacije smanje granice pomorskog dobra izazvao je burne reakcije u javnosti i otvorio raspravu o mogućim posljedicama takve odluke. Dok gradska vlast tvrdi da se status prostora neće mijenjati niti postoji mogućnost privatizacije, dio oporbe i stručnjaci upozoravaju da je riječ o potezu koji bi mogao imati dugoročne posljedice za javni prostor uz more. O toj temi u emisiji N1 raspravljali su opatijska gradska vijećnica Neva Slani, gradonačelnik Fernando Kirigin te stručnjak za pomorsko dobro Axel Luttenberger.

Neva Slani upozorila je da se predloženim izmjenama na sve tri lokacije zapravo smanjuje površina pomorskog dobra, koje je, kako kaže, opće dobro dostupno svim građanima. - Pomorsko dobro pripada svima jednako. Građani Opatije, svi građani Republike Hrvatske i svi koji ovdje dođu imaju jednako pravo pristupa. Na pomorskom dobru nije moguće stjecanje prava vlasništva i upravo zato ono je posebno zaštićeno - rekla je Slani.

Dodala je kako očekuje jasno objašnjenje gradskih vlasti zašto se predlažu izmjene i koji su motivi takvog poteza. - Svi imamo pravo znati zašto Grad Opatija predlaže smanjenje pomorskog dobra i kome bi takva odluka eventualno išla u korist - poručila je.

S druge strane, gradonačelnik Fernando Kirigin odbacio je tvrdnje da je riječ o pogodovanju ili pokušaju privatizacije, istaknuvši da bi se prostor i dalje vodio kao javno dobro. - Predlažemo da se granica uskladi s postojećom ogradom. Iz pomorskog dobra prostor postaje javno dobro. Ni jedno ni drugo ne može se privatizirati. Razlika je u tome što se na pomorskom dobru za svaku rekonstrukciju ili zahvat mora prolaziti postupak koncesioniranja - objasnio je Kirigin.

Naglasio je kako Grad nema namjeru ukidati javni karakter tih površina. - Govoriti da će Grad Opatija zbog ovoga privatizirati šetnice jednostavno nije točno. Da je to cilj, Grad ima mnogo druge imovine kojom raspolaže - rekao je.

Međutim, stručnjak za pomorsko pravo Axel Luttenberger smatra da prijedlog ide u potpuno pogrešnom smjeru. - Ideja struke nije smanjivanje, nego širenje pomorskog dobra. Sve aktivnosti koje se danas odvijaju na pomorskom dobru mogu se nastaviti i bez ovakvih izmjena. Tvrdnje da je smanjenje nužno jednostavno nisu točne - kazao je Luttenberger. Na kraju rasprave Slani je ponovno osporila zakonitost prijedloga Grada. - Smatram da ovaj prijedlog nije ni u skladu sa zakonom ni moralan. Gradonačelnik je iznio niz pravno neutemeljenih tvrdnji i s njima se ne mogu složiti - zaključila je vijećnica.