Mislio da će ga susjeda napasti nožem pa ju gurnuo u bunar: Policija sve otkrila danima kasnije

A. M. (43) završio je u Remetincu, jer ga se sumnjiči za doista nesvakidašnji pokušaj ubojstva. Naime, sumnjiči ga se da je 22. listopada u okolici Vrbovca u bunar bacio svoju 68-godišnju susjedu. On je inače osoba sa psihičkim problema, koja uz to pije. Po neslužbenim informacijama zbog njegovog stila i načina života, obitelj ga je izbacila iz kuće, a on je otišao živjeti kod susjede. Dogovor je bio da on kupuje hranu za nju i psa, dok će ona financirati alkohol. Kojeg i ona i on konzumiraju.

Njihov suživot je tako tekao do 22. listopada kada je ona nešto radila na dvorištu. Iz nekog razloga, kako se kasnije branio, A. M., je pomislio da će ga ona napasti nožem. Tvrdio je da ona imala nož u ruci, što je ona kasnije zanijekala. Uglavnom, A. M. potaknut strahom da će ga 68-godišnjakinja napasti, ju je gurnuo, odnosno bacio u bunar. Nakon toga je na bunar nabacao neko smeće i otišao. Žena je počela zapomagati, čuo ju je drugi susjed koji ju je iz bunara izvukao. No ono što je zanimljivo u toj priči je da ona to nije prijavila policiji. A nije ni potražila liječničku pomoć.

No koji dan kasnije je, po neslužbenim informacijama, pod utjecajem alkohola, pala je pred lokalnom trgovinom. Netko je pozvao Hitnu, a liječnici koji su je pregledali, uočili su da ima nove i stare ozlijede. Kada su je upitali za te stare ozlijede, kazala je da joj je to od pada u bunara. U koji ju je bacio A. M. Pa su liječnici pozvali policiju, a policija je uhitila A. M., koji je na koncu te pomalo lude priče završio u Remetincu na mjesec dana zbog sumnji u pokušaj ubojstva. Istražni zatvor mu je određen zbog opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.