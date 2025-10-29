Držeći nož s obje ruke, nasrtala na 27-godišnjakinju, pokušala je ubosti u trbuh i vikala: Ubit ću te!

Žena (43) sumnjiči se za pokušaj ubojstva. Nakon što je ispitana na ŽDO Sisak protiv nje je pokrenuta istraga. Sumnjiči ju se da je 22. listopada 2025., u mjestu na području Sisačko-moslavačke županije, fizički snažno napala žrtvu 27-godišnjakinju. Tužiteljstvo navodi da joj je namjera bila da je usmrti jer je s obje ruke držala nož čijom oštricom je snažno upirala prema trbuhu žrtve. - Ubit ću te! - vikala je i prijetila 43-godišnjakinja.

Za to vrijeme 27-godišnjakinja se opirala te joj je nastojala istrgnuti nož iz ruke pri čemu je zadobila porezotine dlana desne ruke. Zbog tog otpora je 43-godišnjakinja prestala s daljnjim napadom, a nije priopćeno što je motiv pokušaja ubojstva te jesu li i kako žrtva i osumnjičenica povezane.

Nakon što je ispitana na ŽDO Sisak, 43-godišnjakinja je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Sisku, koji joj je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke.