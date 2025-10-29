Naši Portali
PRITVORENA 43-GODIŠNJAKINJA

Držeći nož s obje ruke, nasrtala na 27-godišnjakinju, pokušala je ubosti u trbuh i vikala: Ubit ću te!

VL
Autor
Ivana Jakelić
29.10.2025.
u 15:57

Nakon što je ispitana na ŽDO Sisak, 43-godišnjakinja je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Sisku, koji joj je odredio jednomjesečni istražni zatvor

Žena (43) sumnjiči se za pokušaj ubojstva. Nakon što je ispitana na ŽDO Sisak protiv nje je pokrenuta istraga. Sumnjiči ju se da je 22. listopada 2025., u mjestu na području Sisačko-moslavačke županije, fizički snažno napala žrtvu 27-godišnjakinju. Tužiteljstvo navodi da joj je namjera bila da je usmrti jer je s obje ruke držala nož čijom oštricom je snažno upirala prema trbuhu žrtve. - Ubit ću te! - vikala je i prijetila 43-godišnjakinja.

Za to vrijeme 27-godišnjakinja se opirala te joj je nastojala istrgnuti nož iz ruke pri čemu je zadobila porezotine dlana desne ruke. Zbog tog otpora je 43-godišnjakinja prestala s daljnjim napadom, a nije priopćeno što je motiv pokušaja ubojstva te jesu li i kako žrtva i osumnjičenica povezane.

Nakon što je ispitana na ŽDO Sisak, 43-godišnjakinja je dovedena pred suca istrage Županijskog suda u Sisku, koji joj je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i opasnosti od mogućeg utjecaja na svjedoke.
Avatar Stradun
Stradun
17:20 29.10.2025.

nož s obje ruke..... Obično nož ima dvije oštrice....

