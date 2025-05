Ministrica Hrstić oprostila se od dr. Sadike Biluš: 'Heroina Domovinskog rata, bila je u logoru, pomagala i stradalima na Baniji'

U Vukovaru je u petak, nakon kratke i teške bolesti, preminula prim. dr. Sadika Biluš, ugledna internistica, gastroenterologinja, ratna liječnica i poznata humanitarka. Pismo sućuti uputila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. - S dubokim poštovanjem i iskrenom tugom primila sam vijest o smrti primarijus doktorice Sadike Biluš, ratne liječnice, humanitarke i bojnice Hrvatske vojske – žene čiji su život, rad i karakter učinili je istinskom heroinom Domovinskog rata. Rođena u Živinicama u Bosni i Hercegovini, dr. Biluš svoj je životni put i profesionalni poziv trajno vezala uz Hrvatsku, koju je izabrala kao svoju domovinu i u kojoj je ostala do posljednjih dana – dijeleći s njom i njezine najteže trenutke i najveće nade. Tijekom opsade Vukovara 1991., kao jedina internistica koja je ostala u bolnici do samoga kraja, danonoćno je liječila ranjenike – bez obzira na njihovu nacionalnost – svjedočeći najvišim vrijednostima medicinske etike i čovječnosti. Nakon sloma obrane grada, zarobljena je i odvedena u logor u Srijemskoj Mitrovici, gdje je bila izložena mučenju i poniženju, ali ni tada nije pokleknula – ostala je dostojanstvena i vjerna svom pozivu. Po povratku iz logora nastavila je služiti Hrvatskoj vojsci, a nakon rata otvorila je Polikliniku u Velikoj Gorici, gdje je do posljednjih dana života s jednakom požrtvovnošću pomagala pacijentima iz svih krajeva Hrvatske. Posebno se istaknula tijekom potresa 2020. godine, kada je besplatno pružala pomoć stradalima u Baniji. Za svoj izniman doprinos medicini i društvu, odlikovana je Medaljom časti Hrvatske liječničke komore. Hrvatska joj ostaje trajno zahvalna, a njezino ime ostat će upisano u kolektivno pamćenje kao simbol hrabrosti, suosjećanja i ustrajnosti. U ime Vlade, Ministarstva zdravstva i u svoje osobno ime, izražavam iskrenu sućut obitelji dr. Biluš, njezinim prijateljima i svima koji su je poštovali i voljeli. Počivala u miru.

