Plenković: Ovršnim zakonom znatno se smanjuju troškovi

Ministri su uoči sjednice Vlade komentirali najavljenu rekonstrukciju Vlade. Većina ministara istog je mišljenja – o svemu odlučuje premijer Andrej Plenković. Premijer na otvorenom dijelu sjednice Vlade o tome nije govorio.

Premijer je još jednom izrazio sućut zbog tragedije u Đakovu i izrazio nadu da će se ranjeni muškarac iz Centra za socijalnu skrb oporaviti.

PVRH @AndrejPlenkovic: Još jednom, u ime #VladaRH i svoje osobno, izražavam sućut obitelji ubijene socijalne radnice Blaženke Poplašen te se nadam kako će se teško ranjeni pravnik Ivan Pavić oporaviti. #sjednicaVRH pic.twitter.com/vhGgb1rQHk — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) 11. srpnja 2019.

"Prvo se trebaju unaprijediti svi mehanizmi fizičke zaštite, drugo je pitanje statusa službene osobe te smo o tome razgovarali. To pitanje ćemo riješiti i oni će dobiti status službene osobe. I treće je unaprijediti međuresornu komunikaciju", rekao je premijer na početku sjednice Vlade. Resornoj ministrici Murganić zahvalio je što je promptno reagirala i odmah otišla u Đakovo, a ministru unutarnjih poslova Božinoviću što je poduzeo potrebne radnje s Ravnateljstvom policije da se ispitaju okolnosti slučaja, pa i postupanja policije u vezi upozorenja koje je poslano iz Centra za socijalnu skrb policijskoj postaji u Đakovu.

Plenković je ustvrdio da se samo na temelju cjelovite informacije, bilo da je ona zdravstvenog ili sigurnosnog karaktera, može osigurati trenutna akcija svih nadležnih tijela i pomoć da se utvrde sve okolnosti i činjenice kako bi se izbjegle takve tragedije, a istodobno da se vodi računa o dostojanstvu i dignitetu ljudi koji rade u sustavu socijalne skrbi.

Vlada je prihvatila prijedlog novoga ovršnog zakona.

"Ponovo vraćamo sudsku nadležnost. Sud donosi rješenje. Želimo brži postupak. Uvodimo elektroničku komunikaciju. Bit ćemo modernizirani. Centraliziramo provedbu ovrhe. To je sve pod nadzorom suda i sve radi Fina. Povećali smo krug primanja izuzetih od ovrhe. Zaštitili smo dostojanstvo ovršenika. Odredili razdoblje u kojem nema deložacije", rekao je Bošnjaković.

"Velika novina jest da imamo brzinu. Propisat ćemo obrasce za podnošenje prijedloga. Bit će sve automatizirano. Dobit ćemo i brzinu i jeftiniji postupak", rekao je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković predstavljajući novi ovršni zakon.

"Povećat ćemo broj primanja izuzetih od ovrhe. To su božićnica, uskrsnica, regres, jubilarna nagrada, terenski dodatak...Ovrhe na nekretninama bit će tek od 40.000 kuna", kazao je Bošnjaković.

"Dodao je da u zimskom razdoblju neće biti deložacija. Također, mora se dva puta obavijestiti dužnika da je dužan i predočiti mu račun. Tek ako to ne bude uspješno, stavit ćemo to na oglasnu ploču. To je mjera koja će dovesti do manjeg broja ovrha", rekao je ministar.

Plenković: Znatno se smanjuju troškovi novim zakonom

"Danas je 24. obljetnica velike tragedije u Srebrenici 1995. Želimo iskazati našu sućut zbog toga zločina", rekao je u uvodnom dijelu premijer.

Govorio je o besplatnom prijevozu za osobe s invaliditetom.

"Dobro je da je ministar Butković otišao u Sabor i objasnio činjenice. Mi smo preporukom Ministarstva smanjili trošak karata za 90 posto", rekao je premijer. Vlada pokazuje osjetljivost za to pitanje, dodao je. Ne podliježemo populizmu i politikantstvu.

Plenković je rekao da Vlada prijedlogom Ovršnog zakona, koji je uputila u saborsku proceduru, šalje jasnu poruku da problemu blokiranih pristupa na sveobuhvatan način i da ga želi riješiti u interesu građana, pomažući najugroženijima.

"Zakon je važan, dolazi nakon dugog pripremanja. Riječ je o ovršnom zakonu", rekao je premijer. "Uvodi se načelo kontradiktornosti, znatno se smanjuju troškovi", dodao je i naglasio: "Ovo je četvrti korak za rješavanje problema blokiranih."

Lani su, kazao je, donijeli Zakon o oprostu dugova fizičkim osobama, Zakon o provedbi ovrhe nad novčanim sredstvima i Zakon o stečaju potrošača.

Rezultati su vidljivi, pa je tadašnji broj od 325.000 blokiranih danas pao na 259.000 blokiranih, dok su sredstava u blokadi zabilježena na Fini bez kamata tada iznosila 43,37 milijardi kuna, a danas iznose 16,63 milijarde kuna.

"Što se tiče gospodarstva, prihvaćeno je pismo namjere Vlade i HNB-a na kojem smo radili dugo. Šest područja, 19 mjera koje će resori ispuniti. To su realno postavljeni ciljevi", rekao je.

Ministri: Premijer će odlučiti o svemu

Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda premijera, demantirao je da će zamijeniti Mariju Pejčinović-Burić. "Nemam nikakvog afiniteta osim za posao koji radim", rekao je. "Nije bilo razgovora o tome tko će biti šef diplomacije", rekao je Frka-Petešić novinarima.

"Koliko puta ste me to pitali. Uvijek imam isti dogovor. Premijer sastavlja svoj tim. Ne vidim da će bilo koji ministar, pa ni ja, biti zamijenjen", kazala je ministrica Nada Murganić uoči sjednice Vlade.

"Moramo biti svjesni da građani žele da se promjene dogode. Prvi odgovorni jest premijer. Na njemu je da odluči", kazala je ministrica Blaženka Divjak.

"O svemu odlučuje premijer. Nemam što drugo komentirati", kazao je Gari Cappelli. "Svi su zamjenjivi, to je odluka premijera", kazao je ministar Tolušić.