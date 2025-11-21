Dojava o bombi u Zagrebu: Gradska uprava evakuirana, ali na kraju – lažno

Kako doznaje Večernji list, stigla je dojava o bombi u gradskom Poglavarstvu u Zagrebu. Djelatnici su evakuirani, a policija je ogradila zgradu. Protueksplozijska jedinica trenutačno je na terenu.
U zagrebačkoj Gradskoj upravi završio je detaljni protueksplozijski pregled zgrade vezan za prethodnu dojavu o postavljenoj bombi, te policija nije pronašla nikakve eksplozivne naprave, rekla je Hini u petak poslijepodne glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj.
Prema riječima glasnogovornice Živalj, policija je danas nešto prije 11 sati primila dojavu o postavljenoj bombi u zagrebačkoj Gradskoj upravi te je o svemu obavijestila Gradsku upravu. Zbog dojave o postavljenoj bombi evakuirani su zaposlenici i ostale osobe koje su se nalazile u zgradi.
Neslužbeno se doznaje da je Policijska uprava zagrebačka na mjesto događaja odmah uputila policijske službenike kako bi poduzeli mjere i radnje radi zaštite sigurnosti građana.
Ubrzo je cijeli prostor Gradske uprave bio ispražnjen te je obavljen detaljni protueksplozijski pregled zgrade nakon kojeg se pokazalo da je dojava o bombi bila lažna.
Kao prvo hvala Bogu što nije izbio požar.. nešto su u modi sad i oni u zadnje vrijeme.