POLICIJA NA TERENU

Dojava o bombi u Zagrebu: Gradska uprava evakuirana, ali na kraju – lažno

Gradsko poglavarstvo zagreb
Foto: Čitatelj
Autori: Vecernji.hr , Marina Bujan/Hina
21.11.2025.
u 16:06

Iz zgrade Poglavarstva evakuirani su djelatnici

Kako doznaje Večernji list, stigla je dojava o bombi u gradskom Poglavarstvu u Zagrebu. Djelatnici su evakuirani, a policija je ogradila zgradu. Protueksplozijska jedinica trenutačno je na terenu.

U zagrebačkoj Gradskoj upravi završio je detaljni protueksplozijski pregled zgrade vezan za prethodnu dojavu o postavljenoj bombi, te policija nije pronašla nikakve eksplozivne naprave, rekla je Hini u petak poslijepodne glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj. 

Prema riječima glasnogovornice Živalj, policija je danas nešto prije 11 sati primila dojavu o postavljenoj bombi u zagrebačkoj Gradskoj upravi te je o svemu obavijestila Gradsku upravu. Zbog dojave o postavljenoj bombi evakuirani su zaposlenici i ostale osobe koje su se nalazile u zgradi. 

Neslužbeno se doznaje da je Policijska uprava zagrebačka na mjesto događaja odmah uputila policijske službenike kako bi poduzeli mjere i radnje radi zaštite sigurnosti građana. 

Ubrzo je cijeli prostor Gradske uprave bio ispražnjen te je obavljen detaljni protueksplozijski pregled zgrade nakon kojeg se pokazalo da je dojava o bombi bila lažna.

Zagreb gradsko poglavarstvo dojava o bombi

Avatar paradajiz
paradajiz
12:57 21.11.2025.

Kao prvo hvala Bogu što nije izbio požar.. nešto su u modi sad i oni u zadnje vrijeme.

KA
Kapitol
14:39 21.11.2025.

Nikakvo cudo. Do koncerta slavne u- zvijezde u Areni jos bude bilo svasta.Kaj je slijedece? Vjerojatno NAMA.

AJ
ajojajaj
12:45 21.11.2025.

Zbog ovoga će kasniti izrada kurikuluma seksualnog odgoja.

