Počelo ispitivanje maloljetnika koji je uhićen zbog požara Vjesnika

Mladić koji se sumnjiči da je imao veze s požarom u zgradi Vjesnika, doveden je jutros na ispitivanje u zagrebačko tužiteljstvo. Nakon što tamo bude ispitan bit će doveden na zagrebački Županijski sud pred suca istrage, a to bi ročište trebalo biti održano negdje oko 16 sati.

Za sada nije poznato za što se točno mladić sumnjiči, no zagrebačka policija je u četvrtak priopćila da provode kriminalističko istraživanje nad više osoba, od kojih je jedna uhićena. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, u četvrtak je kazao da među onima nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje ima maloljetnika, mlađih punoljetnika, ali i djevojka.

Po neslužbenim informacijama, požar zgrade Vjesnika je navodno počeo nakon što je skupina mladih ušla u zgradu s namjerom da se popne do vrha. Kako im to nije uspjelo, netko je počeo paliti karton, nakon čega je izbio požar koji se proširio. Kako su ušli u zgradu nije poznato, a očevid još nije počeo jer zgrada, po stavu statičara nije sigurna.