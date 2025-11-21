Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 78
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
DOVEDEN U DORH

Počelo ispitivanje maloljetnika koji je uhićen zbog požara Vjesnika

maloljetnik iz Vjesnika
Foto: Robert Anić/Pixsell
1/2
VL
Autor
Ivana Jakelić
21.11.2025.
u 11:11

Vjesnik je izgorio u noći na utorak

Mladić koji se sumnjiči da je imao veze s požarom u zgradi Vjesnika, doveden je jutros na ispitivanje u zagrebačko tužiteljstvo. Nakon što tamo bude ispitan bit će doveden na zagrebački Županijski sud pred suca istrage, a to bi ročište trebalo biti održano negdje oko 16 sati.

Za sada nije poznato za što se točno mladić sumnjiči, no zagrebačka policija je u četvrtak priopćila da provode kriminalističko istraživanje nad više osoba, od kojih je jedna uhićena. Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova, u četvrtak je kazao da među onima nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje ima maloljetnika, mlađih punoljetnika, ali i djevojka.

Po neslužbenim informacijama, požar zgrade Vjesnika je navodno počeo nakon što je skupina mladih ušla u zgradu s namjerom da se popne do vrha. Kako im to nije uspjelo, netko je počeo paliti karton, nakon čega je izbio požar koji se proširio. Kako su ušli u zgradu nije poznato, a očevid još nije počeo jer zgrada, po stavu statičara nije sigurna.
Ključne riječi
Vjesnik požar Vjesnika

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
11:32 21.11.2025.

Ulovili su Boška Buhu, uskoto će Mirka i Slavka!

JE
jelic
11:24 21.11.2025.

Mali piroman. Na svu sreću će roditelji nadoknadiri ŝtetu.

FO
fouche541
11:20 21.11.2025.

Što je budali to trebalo?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Uhićenje Nenada Petraka
EUROPOL GA SMATRA JEDNIM OD VOĐA BALKANSKOG KARTELA

Nenad Petrak je godinama živio ispod radara. Jedna pucnjava je razotkrila da organizira krijumčarenje tona droge. Sada mu je potvrđena optužnica

"Skiper je tražio milijun eura za 900 kg. To je džabe. Jedan milijun nije ništa za takav posao, još 10 posto na 900 kilograma za preuzimanje droge od skipera... Samo neka prođe ovaj posao, pa drugu godinu idemo mi samostalno u to jer mi nije potrebna trenutno potrebna nervoza", rekao je Petrak Brkiću

Učitaj još

Kupnja