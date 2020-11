Ministar pravosuđa poslao sucima preporuku da ne šalju osuđenike u zatvor

Na gotovo sve županijske sudove u Hrvatskoj stigao je dopis ministra pravosuđa Ivana Malenice.

U dopisu je zamolio suce da, ako baš ne moraju, osuiđenike ne šalju na odsluženje zatvorske kazne, pišu vijesti.hr.

Dok suci takvu odluku smatraju spornom, iz Ministarstva pravosuđa tvrde da time ne žele utjecati na odluke suda nego da je to samo preporuka zbog koronavirusa.

– U toj preporuci je navedeno da se gdje god je to moguće, njima odgodi početak izvršavanja kazne, kako bi se zaštitilo zdravlje i djelatnika zatvorskog sustava i osoba lišenih slobode koje se već nalaze unutra – kazala je pomoćnica ministra pravosuđa Jana Špero.

Suci pak kažu kako preporuka ne može biti iznad sudske odluke, a zakoni se moraju poštivati kao i pravomoćne presude.

– Dodatni problem u cijeloj toj situaciji je ova formulacija gdje se ostavlja sucima da odluče tko će ići, a tko neće što dovodi do jedne pravne nesigurnosti. Ne bi niti zatvori smjeli postupati mimo odluke suda i odluke suca izvršenja. Neki čak kažu da je bilo situacija da su došli na izdržavanje, da ih zatvor nije pustio? To je informacija koju sam ja čuo neslužbeno, ali smatram da to ne bi smio biti temelj postupanja zatvorskog sustava – kaže glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

