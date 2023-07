Malenica predložio dodatno povećanje plaća od iduće godine: Ići će u dva koraka

Ministar Ivan Malenica u srijedu je, nakon sastanka sa sindikatom državnih i lokalnih službenika, rekao da je štrajkašima, umjesto trenutnog, predloženo povećanje plaća početkom 2024. godine, a u slučaju njihova ustrajavanja, kaže da ne isključuje uskratu plaće za dane provedene u štrajku.

Sindikatu je predloženo povećanje plaća službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima u dva koraka - prvi je kroz dodatak koji za pojedine kategorije predstavlja povećanje i do 20 posto, a drugi korak je povećanje od početka sljedeće godine, izjavio je Malenica nakon sastanka s predstavnicima štrajkaškog odbora. U tom smislu predloženo je potpisivanje sporazuma sa sindikatom kojim bi se Vlada obvezala da će u drugom koraku dodatno povećati plaće službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima.

Također su, kaže Malenica, otvorili mogućnost da u sporazum osim tog novog povećanja u drugom koraku "uđu neke druge stvari koje sindikat smatra da bi trebale ući u sporazum". Istaknuo je da sindikat vrši ucjenu, traži isključivo sada povećanja plaća, iako je su one već povećane dodatkom Vlade službenicima i namještenicima s niskim primanjima, što predstavlja za pojedine kategorije, primjerice zapisničara, povećanje od 14 posto. Objasnio je da bi drugo povećanje kroz navedenu uredbu bilo realizirano početkom sljedeće godine.

No, sindikat ne pristaje na to, ucjenjuju nas i želi povećanja plaća sada i odmah, rekao je ministar. Istaknuo je i da je štrajkašima plaća za lipanj već isplaćena u punom iznosu, bez obzira na štrajk. Većina njih dobila je i dodatak od 100 eura, što predstavlja oko 15 posto povećanja. Uz punu plaću, isplaćen im je i dodatak i regres, pa su prošli mjesec dobili otprilike 400 eura povećanje plaće plus 300 eura regresa. I regres je povećan s 220 na 300 eura.

Malenica smatra da su sindikatu dali "fer i korektnu ponudu", u skladu s fiskalnim mogućnostima i planiranjem proračuna te da će u drugom koraku doći do traženog povećanja plaća, ali ne "sada i odmah", kako traži sindikat. Također, ističe da je kontinuirano rasla plaća službenicima i namještenicima u pravosuđu - 2018. plaća zapisničara je povećana za oko 320 eura. Kontinuirano Vlada povećava plaće ili kroz povećanje koeficijenta ili kroz povećanje osnovice. Dakle, ne može se tu govoriti da nije nikada dolazilo do povećanja", kaže Malenica.

- Mi smo kao Vlada, Ministarstvo, ponudili sporazum da se obvežemo da će dodatno rasti plaća kroz novu uredbu i kroz nove koeficijente - poručio je. Na pitanje hoće li sutra na Vladi donijeti odluku da im ne plate dane provedene u štrajku, ukoliko članstvo sindikata ne prihvati ponudu, Malenica kaže da je to jedna opcija. "To je jedna opcija s tim da smo tu dovoljno korektni i ozbiljni da najavimo unaprijed za određeni datum kada bi ta odluka trebala stupiti na snagu", rekao je. Na pitanje što će biti ako prestanu raditi i hitne postupke, Malenica je odgovorio: "O tom - potom".

Poručio je da postoji naredba predsjednika Vrhovnog suda i glavne državne odvjetnice koji se poslovi trebaju obavljati, a postoje i predsjednici sudova i državni odvjetnici koji vode državna odvjetništva i u takvim situacijama trebaju postupiti. Predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković ustvrdila je u srijedu da su na sastanku s ministrom pravosuđa i uprave u vezi sa zahtjevom za povećanjem plaća djelatnika u pravosuđu, umjesto ponude - dobili ucjenu.

