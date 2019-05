Ministar iz BiH tvrdi da Hrvatska krši Sporazum o dvojnom državljanstvu

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović ustvrdio je u utorak da Hrvatska neopravdano traži odricanje od bosanskohercegovačkog državljanstva osoba koje žele steći hrvatsko državljanstvo, iako je međudržavnim sporazumom koji se primjenjuje od 2012. dopuštena mogućnost dvojnog državljanstva, prenijeli su lokalni mediji.

Prema informacijama ministarstva kojemu je Osmanović na čelu, do sada je zabilježeno 1187 slučajeva u kojima je tražen ispis iz državljanstva BiH radi stjecanja državljanstva Hrvatske. Samo u 2018. bilo je više od 200 takvih slučajeva, a od početka ove godine podneseno je 79 takvih zahtjeva.

Osmanović je za portal Faktor kazao kako je uglavnom riječ o Bošnjacima koji godinama žive u Hrvatskoj.

"Bosanskohercegovačka strana je, sukladno odredbama Sporazuma o dvojnom državljanstvu, tražila da se formira zajednička komisija koja bi riješila ovaj problem, ali je Republika Hrvatska to odbila obrazlažući da se od svakog građanina mora tražiti odricanje od državljanstva matične zemlje jer je to propisano odgovarajućim zakonima osim u slučaju kada državljanstvo stječe osoba koja je u braku s državljaninom Republike Hrvatske, a to su pretežito osobe hrvatske nacionalnosti. Identično je rješenje propisano i Zakonom o državljanstvu BiH, ali upravo iz razloga sprječavanja odricanja od državljanstava matičnih zemalja postoji Sporazum o dvojnom državljanstvu", kazao je Osmanović.

Dodao je kako BiH dosljedno poštuje Sporazum o dvojnom državljanstvu te ne traži od hrvatskih državljana odricanje od matičnog državljanstva u slučajevima kada traže državljanstvo BiH.

Ministar Osmanović tvrdi kako je propao pokušaj da se o tom problemu raspravlja na zajedničkoj sjednici hrvatske vlade i Vijeća ministara BiH, održanoj u Sarajevu 2016. godine.

Upozorio je kako su zbog ovakve prakse moguće recipročne mjere s bosanskohercegovačke strane.

"Recipročne mjere su, naravno, krajnji potez i odgovor... ali smatramo da bi na to bili primorani ukoliko se politika Republike Hrvatske i dalje nastavi u ovom apsolutno neopravdanom i nepotrebnom smjeru jer dvije zemlje trebaju kontinuirano raditi na izgradnji dobrosusjedskih odnosa", kazao je Osmanović.