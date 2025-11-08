Za prvu nagradu za održivi turizam 60 prijavljenih, finalista devet

Prvi dobitnici hrvatske Nagrade za održivi turizam, koju je kreiralo Ministarstvo turizma i sporta u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom Ujedinjenih naroda (UN Tourism), znat će se za desetak dana, a jučer su u Zagrebu predstavljeni finalisti. Nagrada za najbolju destinaciju održivog turizma dodjeljuje se, inače, u tri kategorije; za kontinentalnu Hrvatsku, otoke i obalu te za najbolji poslovni subjekt u održivom turizmu, a devet finalista izabrano je između 60 prijavitelja. U finalu su tako Turistička zajednica Međimurske županije, Osječko-baranjska županija i Lika – Destinacija autentičnog doživljaja, potom Dubrovnik, Nin i Turistička zajednica otoka Krka te Valamar Riviera d.d., Žito d.d. – Hotel Mattera i Maslina Resort iz Staroga Grada.

– Nagrada za održivi turizam ogledni je primjer kako se hrvatske prakse održivosti doista provode u stvarnosti. Ona pokazuje da naš turizam raste, ali ne na račun prostora i zajednice, nego zajedno s njima. To je potvrda da održivost nije prepreka razvoju, već njegova najveća prednost – da rast može biti uravnotežen, a turizam istodobno kvalitetan, odgovoran i inovativan. Finalisti koje smo danas vidjeli dokaz su da Hrvatska ima znanje, sposobnost i viziju te je s razlogom predvodnica održivog turizma na svjetskoj razini – zadovoljan je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

– Inače, uz ovu nagradu, također u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom, uspostavljen je i Centar za istraživanje i razvoj održivog turizma pri Sveučilištu u Zagrebu, koji će djelovati kao znanstvena platforma i motor inovacija za daljnji razvoj održivog turizma u Hrvatskoj, ali i u drugim državama članicama ove organizacije – kaže Glavina. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić istaknuo je da Centar za održivi turizam, koji se osniva na Sveučilištu u Zagrebu, ima važnu ulogu u jačanju povezivanja akademske zajednice i turističkoga sektora. – Uvjeren sam da će znanja koje naši istraživači imaju pridonijeti razvoju prepoznatljivosti Hrvatske u održivom turizmu, kao i osnažiti globalnu suradnju u područjima koja utječu na razvoj turizma – kazao je rektor Lakušić.