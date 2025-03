Božinović: Strane radnike dovode kao zidare, a završavaju kao dostavljači. U nekoliko dana 8 agencija je izgubilo licencu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je u novoj epizodi podcasta Bobu bob! kojeg vodi Igor Bobić kako se već postupa po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Kaže da su zbog pravne osnove policijskog postupanja tražili izmjene zakona. - Naravno da smo imali jednu široku konzultaciju i sa predstavnicima poslodavaca i sa sindikatima, ali više manje sa svim relevantnim resorima. Mislim da sada imamo mogućnost, ne samo policija, već i druge službe, uključujući Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Državni inspektorat da djelujemo kako bi otklanjali neke anomalije koje smo prepoznali u primjeni ovog zakona - rekao je Božinović te odgovorio na pitanje kakve su to akcije bile.

- Ima nekoliko kaznenih postupaka, ali ono što je bitno to je da idemo i prema onim takozvanim poslodavcima koji su zapravo iskoristili tu potrebu na hrvatskom tržištu rada kako bi se one rupe koje realno postoje popunile sa stranim radnicima. Dakle, neki od njih iskoristili su situaciju kako bi zapravo dovodili strane radnike i na njima zarađivali. Ako ih se prikaže da su potrebni kao zidari, soboslikari i mehaničari, no oni dođu i završe kao vozači Wolta, Bolta, dostavljači i to je jednostavno neprihvatljivo - kazao je Božinović i otkrio je li bilo krijumčarenja ljudi, da zapravo dođu u Hrvatsku i onda odu prema zapadnim državama Europe.

- Bilo je i takvih slučajeva. Na način da oni dobiju dozvolu za Hrvatsku, a onda se ovdje niti ne pojave ili ako slete ovdje odmah nastavljaju negdje u Europi. Tako da smo i tu stvari pooštrili i kod samog apliciranja za vizu, za ulazak u Hrvatsku, ali smo pooštrili sa ovim zakonom na način da poslodavac, ukoliko ne preuzme osobu za koju je tražio i dobio dozvolu, on mora bjanko dati zadužnicu prilikom podnošenja aplikacije i ona stoji u Ministarstvu unutarnjih poslova. Ukoliko je ta osoba nelegalno došla, onda mi aktiviramo tu zadužnicu i od nje kupimo kartu i pošaljem osobu natrag.

- Malo su se bunili ovi uredni poslodavci. Međutim, shvatili su na kraju našu logiku jer odjednom u zračnoj luci Franjo Tuđman osvane pet stranih radnika s urednim dozvolama i nitko ne dođe po njih. Dakle, nemaju gdje otići, već su možda namijenjeni ili im se sugerira da idu dalje, jer oni već u tom trenutku mogu slobodno putovati u Sloveniju, Austriju, bilo gdje u Europskoj uniji. Mi smo ih uspijevali dobrim dijelom vratiti odmah sa zračne luke nazad nekim sljedećim avionom, ali recimo da je to tada granična aerodromska policija pregovarala sa kompanijama, pa s obzirom na dobru suradnju koju imamo, najčešće bi ih uzeli natrag, ali to nije rješenje - pojašnjava Božinović te otkriva o kakvim se kaznenim djelima radi.

- Radi se o vozačkim dozvolama koje su krivotvorene. Ove godine imamo nekih dvadeset i dvije vozačke dozvole koje su krivotvorene, a koristile su se za vožnju po Hrvatskoj. Nekih takozvanih agregata, a to su te firme koje ih zapošljavaju kao neki posrednici između radnika i ovih kompanija, primjerice Ubera. Njih 8 su već izgubile licencu - rekao je Božinović i pojasnio da je riječ o agencijama koje uvoze stranu radnu snagu.

- Tu smo dosta pooštrili kriterije i kad je u pitanju njihov prihod. Dakle, moraju sve to dokazati da bi se kvalificirali. Do jučer to nije bila nikakva potreba. Zakon to jednostavno nije predviđao. A onda smo digli te kriterije, pogotovo za one koji uđu na crnu listu poslodavaca koji radi Ministarstvo rada. Moraju imati određen broj zaposlenika hrvatskih ili državljana Europske unije da bi mogli zapošljavati strance. Nekakva procjena je da će ih oko dvadesetak posto preživjeti ove izmjene Zakona. Kada smo radili zakon nakon korone, nitko nije razmišljao na način da će se netko time baviti samo da bi zaradio na ljudskoj radnoj snazi - kazao je Božinović.

Potpredsjednik Vlade Božinović govorio je o sigurnosnoj arhitetekturi svijeta nakon ulaska Donalda Trumpa u Bijelu kući i njegovim ciljevima, poput podjele interesnih sfera. Kao bivši veleposlanik Hrvatske pri NATO-u smatra da će sigurnosni savez opstati i da je Europska unija shvatila što treba učiniti da bude faktor u odlučivanju. Što se Hrvatske tiče, kaže Božinović, ona treba biti za stolom,ali i znati gdje joj nije mjesto, poput "koalicije voljnih" koju predvodi Ujedinjeno Kraljevstvo. Upitan je li to potvrda teza predsjednika Republike Zorana MIlanovića da mali trebaju pod stol, kaže da je je sasvim jasno gdje je Hrvatskoj mjesto. Vjeruje da će, bez obzira na razlike, hrvatska politika znati odlučiti bude li potreba za sudjelovanjem u međunarodnim snagama u Ukrajini, ali to nikako neće biti među predvodnicima.

Za odnos predsjednika Republike i Vlade smatra da je na putu oporavka i da je to dobro, posebice zbog složenih geopolitičkih okolnosti. Schengen za Božinovića nije mrtav jer građani više-manje bez problema putuju bez kontrola kao što je to bilo i ranije. Odluke susjednih zemalja i nekih drugih članica EU da privremeno vrate granične kontrole smatra besmislenima i rekao da je bolje da ne kaže što o tome misli. Poravnanju HDZ-a i SDP u anketama, pri čemu klatno preteže na SDP-ovu stranu, Božinovića ne zabrinjava jer su ankete isto pokazivale prije svakih izbora pa je HDZ, kaže, na njima pobijeđivao. Nema straha od potopa stranke na lokalnim izborima, komentira Božinović predviđanja nekih analitičara.

Za svoj odnos s premijerom Plenkovićem, ministar Božinović kaže da je otvoren i da su u dijalogu u kojem se ne moraju uvijek slagati. Demantira šuškanja da taj odnos nije kao nekada i da je u nekim trenucima bio "na ledu". Plenković će, kaže Božinović, i dalje voditi HDZ jer je uspješan i u stranci se uopće ne razmišlja o postplenkovićevskom periodu. Govoreći o više od osam godina u Vladi, a od toga više od sedam na poziciji ministra, Božinović kaže da mu nije kao u onoj pjesmi "Živim kao ministar" te da to što ga voze u službenom automobilu i ima fizičku zaštitu, ne smatra privilegijem. O plaći od 5167 eura kaže da je sada zadovoljavajuća i da će prvi put zarađivati jednako ili više od supruge koja je stomatologinja. Dodaje da je glavni cilj Vlade da raste prosječna plaća i standard građana. U podcastu Bobu Bob! ministar Božinović govorio je i o Tik Toku na kojem je u zadnje vrijeme sve aktivniji. To će pojačati jer, kaže, ondje je cijela jedna nova generacija kojoj se nitko ne obraća.