Penava otkrio hoće li podržati Turudića, dao i ekskluzivne informacije oko svoje budućnosti u politici

U novoj epizodi Podcasta Večernjeg TV-a Bobu Bob! by Igor Bobić, gost je bio Ivan Penava. Čovjek je to koji obnaša nekoliko funkcija, on je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Vukovara, predsjednik Domovinskog pokreta... Tijekom emisije odgovarao je na pitanja oko Donalda Trumpa i stanja u svijetu, ali pojasnio je i sve što mu je zasmetalo u slučaju Josipa Dabre. Bobić i Penava dotaknuli su se stoga i DORH-a i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Penava je dao naslutiti što o njemu misli.

Rekli ste da cirkusanti vode državu. Smatrate li da cirkus vodi DORH, odnosno Ivan Turudić? - pitao je Bobić.

- Ni glavni državni odvjetnik nije došao po Duhu Svetom. I za njega je netko odgovoran i on će ponovno doći kod nas u Sabor s izvješćem za prethodnu godinu gdje ako se izvješće usvoji, on ostaje, a ako se ne usvoji, on završava sa svojom radom.

Kako ćete iz Domovinskog pokreta glasati za opoziv Turudića ili nećete glasati za opoziv, ako dođe taj prijedlog SDP-a? - Nije dobio našu podršku ni prije, ali bili smo otvoreni da čovjek pokaže što može. Teško je zamisliti varijantu u kojoj ćemo mi biti za glavnog državnog odvjetnika. Teško će on bilo kojim potezom on oprati činjenicu koja se dogodila oko Josipa Dabre.

Znači kad dođe izvješće, Turudića nećete podržati? - U ovom kontekstu je to nezamislivo, da mi kao Domovinski pokret podržimo glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

VEZANI ČLANCI:

Jedna od glavnih tema bila je i Penavina kandidatura. Rekli ste da ste konzumirali vlast. To se vidi, kažete po plači. Hoće li to ići još dublje, mislim na vaš dolazak u Vladu. Je li to gotova stvar? - Još mi je za koji dan preuranjeno govoriti o samom kontekstu. Očekujem idući tjedan da ćemo imati tu informaciju.

Postoji šansa da se kandidirate još jedanput, odnosno peti put? - U politici za sve postoji šansa.

Ja sam mislio da je gotova stvar, da gospodin Bilić bude kandidat? - Evo i zbog uvažavanja partnera i nekakve ozbiljnosti priče još tjedan dana neću ništa o tome govoriti. Do 18. svibnja, odnosno objave službenih rezultata apsolutno sam gradonačelnik grada Vukovara. To je jedna časna i primarna funkcija, da se DP-ovci ne naljute, pa ni kolege u Saboru. Evo tamo sam i to je nešto što privodimo kraju - rekao je, dok je Bobić iskomentirao kako je ovo jedna nova informacija, odnosno prava ekskluziva na kraj.