Ministar Banožić: Maja Đerek nije nikakva zviždačica nego obična zviždaljka interesnih skupina

Ministar obrane Mario Banožić odbacio je optužbe bivše zaposlenice državne tvrtke Državne nekretnine Maje Đerek da je on sam sebi birao državni stan te da se zauzeo za Žanetu Rodić i njezine tvrtke koja je državi dužna milijune.

- Maja Đerek nije nikakva zviždačica nego obična zviždaljka interesnih skupina. Ja tu obitelj ne poznajem niti išta znam o njihovom poslovanju. Znao sam da je zapečaćen prostor i da državno odvjetništvo vodi parnicu. Ja sam na tom sastanku prvi puta vidio Maju Đerek i pitao je temeljem čega je ona to učinila i zna li da se vodi parnica i da mogu postojati pravne posljedice te da Hrvatska dobiva presudu koja bi trebala biti pravomoćna na što je ona rekla da je na vlastitu odgovornost zapečatila. Ja nisam tražio da se to otpečati. Nemam veze s obitelji Rodić. Zašto me klevetala na ovakav način ona najbolje može sama objasniti. Ovo je jedan ozbiljan napad na mene posljednjih nekoliko mjeseci - rekao je ministar Banožić nakon sjednice predsjedništva HDZ-a.

- Sa mnom je na sastanku bilo nekoliko kolega koji mogu posvjedočiti u kojem je tonu bio taj sastanak - komentirao je optužbe da je galamio na Maju Đerek.

- Nakon godinu i pol dana ona postaje nekakva osoba koja tjera pravdu. Za Maju Đerek nisam ni znao da je dobila otkaz, znam samo da su se ljudi često žalili na nju. Postoji jedan dio ljudi koji su na razne načine ušli u prostore, predmeta koji su stari nekoliko desetaka godina. Postoji dio ljudi koji se neovlašteno nalazi u stambenim prostorima - dodao je.