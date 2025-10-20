Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POPUNJAVANJE HRVATSKE DIPLOMATSKE MREŽE

Milanoviću zamjeraju i to što predlaže i ljude iz kabineta ministra Grlića Radmana

Autor
Petra Maretić Žonja
20.10.2025.
u 11:35

Na predsjednikovu popisu nema ni Ranka Ostojića ni Mihaela Zmajlovića, a ni Kreše Beljaka ili Ive Goldsteina, kao što se spekuliralo

Proces imenovanja novih diplomata, njih 90, i izlazak iz petogodišnje blokade diplomatskog sustava i dalje nije na vidiku. Štoviše, teško se oteti dojmu da su se dva politička brda, unatoč tome što su Zoran Milanović i Andrej Plenković u proljeće i ljetos pokazivali političku volju, našla u teškoj pat-poziciji iz koje neće biti lako pronaći izlaz.

Napredak u pregovorima stao je de facto još u kolovozu, odnosno u trenutku kada je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) dobilo prijedlog s 23 imena koje je predsjednik Republike Zoran Milanović predložio kao one koje on želi imenovati na diplomatske dužnosti. Od tada do danas cijeli proces stoji, bez ikakvog pomaka i bez konkretnih pregovora i dogovora. Kako neslužbeno doznajemo, u Ministarstvu vanjskih poslova problem zbog kojeg je sve zapelo upravo je u popisu imena koje je u MVEP stigao s Pantovčaka.

Ključne riječi
pregovori MVEP Milanović imenovanje diplomati

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još