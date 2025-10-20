Milanoviću zamjeraju i to što predlaže i ljude iz kabineta ministra Grlića Radmana

Proces imenovanja novih diplomata, njih 90, i izlazak iz petogodišnje blokade diplomatskog sustava i dalje nije na vidiku. Štoviše, teško se oteti dojmu da su se dva politička brda, unatoč tome što su Zoran Milanović i Andrej Plenković u proljeće i ljetos pokazivali političku volju, našla u teškoj pat-poziciji iz koje neće biti lako pronaći izlaz.



Napredak u pregovorima stao je de facto još u kolovozu, odnosno u trenutku kada je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) dobilo prijedlog s 23 imena koje je predsjednik Republike Zoran Milanović predložio kao one koje on želi imenovati na diplomatske dužnosti. Od tada do danas cijeli proces stoji, bez ikakvog pomaka i bez konkretnih pregovora i dogovora. Kako neslužbeno doznajemo, u Ministarstvu vanjskih poslova problem zbog kojeg je sve zapelo upravo je u popisu imena koje je u MVEP stigao s Pantovčaka.