Milanovićeva pobjeda dodatni udarac europskim populistima

Može li se pobjeda “normalnog” Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj protumačiti kao velik udarac populistima u srednjoj i jugoistočnoj Europi, kako to zaključuje Keno Verseck, stručnjak za istočnu Europu uglednog njemačkog Der Spiegela? Analizirajući predsjedničke izbore Verseck Milanovićevu pobjedu shvaća kao signal okretanja leđa birača populističkim snagama u novim članicama Europske unije.

Spiegelova analiza

Verseck spominje tri slučaja koji potvrđuju njegovu tezu. Ponajprije, slučaj prošlogodišnjeg trijumfa Zuzane Čaputove na predsjedničkim izborima u Slovačkoj, koji je bio jedan od prvih primjera koji je ukazivao na promjenu političkog trenda na istoku Starog kontinenta. Liberalna odvjetnica Čatupova, unatoč napadima tamošnje Katoličke crkve i konzervativaca, postala je potpuno neočekivano prva žena na predsjedničkoj dužnosti u Slovačkoj, jednoj od populističkih utvrda tzv. nove Europe. Na valu nezadovoljstva javnosti zbog korupcije Čatupova je pobijedila kandidata lijevo populističke stranka na vlasti Smer-SD, uz potporu opozicije i manjinskih stranaka.

Video: Govor predsjednika SDP-a: Bernardić se rasplakao

Drugi takav primjer bio je lanjski zapanjujući poraz autoritarnog vladara Mađarske Viktora Orbana na lokalnim izborima u Budimpešti. Orbanova kandidata i Fideszova veterana Istvana Tarlosa porazio je liberalni kandidat Gergely Karacsony. Osim u Budimpešti, opozicija je preuzela vlast u još 23 mađarska grada, a prije toga je vladala u njih samo četiri, što je također bio prvi signal početka urušavanja Orbanove populističke vladavine u Mađarskoj.

Treći primjer što ga navodi Spiegel je pobjeda centrista Klausa Iohannisa na predsjedničkim izborima u Rumunjskoj u studenome prošle godine. Iohannis je uvjerljivo pobijedio Vioricu Dancilu, čelnicu populističke i euroskeptične Socijaldemokratske stranke, koja dominira na rumunjskoj političkoj sceni od pada komunizma. Iohannis je pobijedio na valu nezadovoljstva građana zbog raširene političke korupcije i podrivanja vladavine prava, za što je odgovorna upravo vladajuća Socijaldemokratska stranka, koja je pokušavala potkopati antikorupcijsko pravosuđe, a njezini čelnici bili su upleteni u brojne korupcijske skandale.

No, ti primjeri što ih navodi Spiegel nisu jedini. Iako Austrija nije zemlja nove Europe, ta se zemlja prije dvije godine žestokom antimigrantskom politikom i koalicijom narodnjaka i ekstremne desnice politički približila zemljama Višegradske skupine. Međutim, austrijski su birači na nedavnim izvanrednim parlamentarnim izborima kaznili ekstremno-desničarsku Slobodarsku stranku Heinza-Christiana Strachea i istodobno politički oživjeli austrijske Zelene, koji su ovih dana sklopili dogovor o formiranju vlade s narodnjacima Sebastiana Kurza, što također svjedoči o promjeni političkog trenda i u Austriji. Tu je, dakako, i susjedna Slovenija, koja sa svojom lijevo-liberalnom vladom već godinama onemogućava dolazak populističko-desničarske opozicije na vlast.

“Tektonski poremećaji”

Kada je pak riječ o Milanoviću i populizmu, njemu se puno toga može prigovoriti, pa i to da nije pravi socijaldemokrat ni ljevičar, no on nikad nije bio populist, niti je ikad podilazio vlastitim biračima. Milanović je usto uvijek bio vrlo izravan kada je riječ o populizmu i populističkim političarima.

Nikad nije imao lijepu riječ za Orbana, upozoravajući birače na opasnost od političara koji nude jednostavna rješenja za složene probleme. Populisti, kako je rekao na jednom predavanju, udaraju na emocije nezadovoljnih građana puno snažnije od tradicionalnih stranaka, zbog čega su sve uspješniji. Zbog toga se događa da birači lako padaju na “jeftine populističke trikove”, pa i u zemljama razvijene zapadne demokracije poput Velike Britanije, u kojoj je upravo populizam prouzročio “tektonski poremećaj” u vidu referenduma o napuštanju Europske unije.

Za razliku od dosadašnje predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je snažno koketirala s populizmom i odlično surađivala s europskim populističkim političarima, premijer Andrej Plenković često osuđuje populizam koji, kako je jednom rekao, sije strah i mijenja europsku političku arhitekturu. Europski pučani, kako kaže, nude rješenja, dok populisti nude samo obećanja, bez odgovornosti da će ih i provesti.

Video: Pobjednički govor Zorana Milanovića