Prvi detalji s ročišta: Napadač optužen za pokušaj atentata na Trumpa. Objavljene fotografije arsenala oružja

Muškarac optužen da je zapucao na večeri u Washingtonu kojoj je prisustvovao Donald Trump u ponedjeljak je optužen za pokušaj atentata na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Cole Thomas Allen (31) iz Torrancea u Kaliforniji mogao bi se suočiti s doživotnom kaznom zatvora ako bude proglašen krivim. Allen je na svom prvom pojavljivanju pred saveznim sudom u Washingtonu nosio plavu zatvorsku majicu s V-izrezom i hlače, dva dana nakon što su vlasti, kako navode, spriječile napad na večeri Udruge dopisnika Bijele kuće, godišnjem svečanom okupljanju novinara i političara. Allenove ruke bile su vezane lisicama iza leđa dok su ga američki maršali uvodili i izvodili iz sudnice.

Na ročištu je tužiteljica Jocelyn Ballantine rekla da je oružje koje je Allen donio u Washington uključivalo sačmaricu kalibra 12 i tri noža, prenosi Reuters. "Pokušao je izvršiti atentat na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Donalda J. Trumpa", rekla je Ballantine. Allen se također suočava s optužbama za nezakonit prijevoz vatrenog oružja preko državnih granica i ispaljivanje oružja tijekom nasilnog kaznenog djela, rekao je na ročištu sudac Matthew Sharbaugh.

Pictures of the weapons carried by Cole Tomas Allen, the suspect in the shooting incident in Washington at the annual White House Correspondents' Association dinner, are displayed during a press conference at the U.S. Department of Justice about the shooting incident, in Washington, D.C., U.S., April 27, 2026.

Allen nije odgovorio na optužbe tijekom kratkog ročišta. Rekao je da ima magisterij iz računalnih znanosti. Braniteljica Tezira Abe izjavila je na ročištu da Allen nema prethodnih uhićenja ni presuda. Sharbaugh je odredio da Allen ostane u pritvoru najmanje do četvrtka, kada je zakazano novo ročište na kojem će se razmatrati zahtjev tužiteljstva da ostane u pritvoru do početka suđenja. Ovaj incident još je jedan podsjetnik na porast političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih godina. Konzervativni politički aktivist Charlie Kirk ubijen je na skupu prošlog rujna, nekoliko mjeseci nakon ubojstva demokratske zastupnice iz Minnesote Melisse Hortman i njezina supruga u lipnju 2025.

"Nasilju nije mjesto u civilnom životu", rekao je novinarima nakon ročišta vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche. "Ne može i neće se koristiti za narušavanje demokratskih institucija i svakako se ne smije nastaviti koristiti protiv predsjednika Sjedinjenih Američkih Država". Trump se već suočio s dva pokušaja atentata tijekom predsjedničke kampanje 2024. godine. Jeanine Pirro, glavna savezna tužiteljica u Washingtonu, rekla je novinarima da će protiv Allena biti podignute dodatne optužbe. Allen je rezervirao sobu u hotelu Washington Hilton, gdje se večera održavala, 6. travnja te je prošlog tjedna vlakom doputovao iz Kalifornije u Washington, prema izjavi agenta Federal Bureau of Investigation podnesenoj sudu.

Prema toj izjavi, Allen je u subotu poslao e-mail članovima obitelji u kojem se nazvao "Prijateljskim saveznim atentatorom" i iznio planove za napad na visoke dužnosnike Trumpove administracije. Pucnjava u subotu uznemirila je večeru za medije, važan događaj na društvenoj sceni Washingtona, natjeravši uzvanike da se sakriju ispod stolova i potaknuvši snage sigurnosti da iz dvorane brzo izvedu visoke dužnosnike. Trump, koji je kasnije te večeri trebao održati govor, hitno je izveden s pozornice nakon što su odjeknuli pucnji. Američke vlasti istaknule su njegovo svladavanje kao uspjeh policije. No incident je ponovno potaknuo zabrinutost za sigurnost Trumpa, koji je preživio dva pokušaja atentata tijekom kampanje 2024., kao i drugih američkih dužnosnika.

Allen je protrčao kroz detektor metala na sigurnosnoj kontroli hotela držeći oružje, prema sudskoj dokumentaciji. Pripadnik Tajne službe zapucao je na Allena, koji je pao na tlo, ali nije pogođen, navodi se u dokumentu. U dokumentu se također navodi da je pripadnik Tajne službe pogođen u prsa dok je nosio prsluk, no ne precizira se tko je pucao. Allen, koji je prema navodima bio naoružan sačmaricom i pištoljem, nakon pucnjave je prevezen u lokalnu bolnicu radi pregleda zbog lakših ozljeda.