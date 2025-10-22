Milanovićev ministar koji je švercao cigarete doznao kaznu

Tihomir Jakovina, bivši ministar poljoprivrede, pokušao je preko granice prenijeti četiri šteke cigareta, a sada mu je Carinska uprava izrekla novčanu kaznu. Carinska uprava je, bez navođenja identiteta osobe, potvrdila kako 8. listopada hrvatski državljanin na graničnom prijelazu Slavonski Brod nije prijavio unos četiri šteke cigareta.

"Cigarete su se nalazile skrivene u prtljažniku vozila između pomične ploče i prostora za rezervni kotač, što je utvrđeno pregledom vozila od strane carinskih službenika", navela je Carinska uprava. Kako je potvrđeno za 24sata, izrečen mu je prekršajni nalog, kojim je izrečena novčana kazna u visini od 1.248,00 eura te troškovi postupka u iznosu od 30,00 eura s rokom plaćanja od osam dana. Platio je dvije trećine novčane kazne u zakonskom roku.

Jakovina je bio ministar u vladi Zorana Milanovića od 2011. do 2016. godine. Godine 2017., podnio je ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Brodsko-posavske županije te izašao iz stranke.