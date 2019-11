Milanović: 'Ograđujem se od potpore Glavaša. To je poruka Plenkoviću'

Nastavljajući prikupljanje potpisa potpore za svoju predsjedničku kandidaturu, Zoran Milanović, u subotu je u Sisku izjavio kako će potpise prikupljati još dva dana, a ujedno se ogradio od potpore koju mu je ranije danas, svojim potpisom, u Osijeku dao Branimir Glavaš.

Na Gradskoj tržnici, gdje je smješten njegov izborni stožer za sisačko područje, Milanović se zadržao u razgovoru s većim brojem članova SDP-a i simpatizera, koji su mu svojim potpisima na listi dali potporu. Milanović je, pak, upisivao na listu njihove podatke.

Na pitanje novinara kako komentira potporu Branimira Glavaša, koji se potpisao na listu u Osijeku, odgovorio je da je iznenađen tim činom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Želim se ograditi od te podrške jer Glavaš nije moje društvo. Mislim da je to poruka Plenkoviću. Radi se o čovjeku koji je optužen za teške ratne zločine, i sud treba utvrditi pravorijek. Tu je najveći problem, nakon događaja 1991. u Osijeku gdje sud treba reči zadnju riječ, što to traje toliko dugo. To je nešto što ću kao budući predsjednik mijenjati, ako budem mogao, barem riječima i pritiskom. Taj postupak još traje i to nije pravo pravosuđe" rekao je Milanović.

Predsjednik HDSSB-a Branimir Glavaš u subotu je u Osijeku potpisom podržao predsjedničku kandidaturu SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića te izjavio kako to "nije potpis za SDP ni za približavanje SDP-u nego potpis za Zorana Milanovića kao kandidata za predsjednika Republike", a da će članovi HDSSB-a sami odlučiti kome će dati svoju potporu.

Ogradivši se od Glavaševe potpore, predsjednički kandidat Milanović komentirao i kritike aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Zadru, kako je Milanović poznat po svom padu s Patrije i servisu MIG-ova.

"Neka ona pokuša skočiti s Patrije na beton s visine od tri metra, pa onda možemo razgovarati. Ovo drugo je već komentirao Kotromanović, koji je pravi ratnik i pravi vojnik i ministar", rekao je. Ustvrdio je kako je aktualna predsjednica koja se bori za novi predsjednički mandat "danas bježala od novinara i nije se htjela suočavati s istinom".

Milanović: Priče s MIG-ovima čiste kao djetinja duša

"U kampanji se može malo pretjerivati i nadmudrivati, ali lagati ne smiješ. Ovom se temom nastoji izbjeći razgovor o puno važnijoj temi, a to je činjenica da su dva mjeseca podaci o kriminalu i krijumčarenju oružja zrakoplovima HV-a sakrivani od javnosti, što znači da su dva mjeseca ona i Krstičević to zataškavali. A šutili su jer je procijenjeno da će to štetiti njezinoj kampanji i razotkriti u kakvom se kaosu nalazi sustav", ustvrdio je Milanovič i dodao: "Priče s MIG-ovima su čiste kao djetinja duša. Da aferu novinarka nije isčeprkala, bio bi to slučaj kao sa Trumpom i pomoći Ukrajini. Budući da je ministar obrane nekorektan i neargumentiran, sada moram spomenuti i njega", izjavio je Milanović.

Na pitanje kako bi on riješio tu aferu, da je predsjednik, odgovorio je kako bi je riješio istog trenutka kada bi za nju saznao. To je može dogoditi, čak i u američkoj vojsci, ali se mora reagirati istog trena, rekao je.

Milanović je ustvrdio da takvih afera nije bilo je on bio premijer, a Kotromanović ministar, jer se onda drukčije radilo.

Prema njegovim riječima, predsjednica se hvalila da je zvala Državno odvjetništvo jer je nezadovoljna njihovom reakcijom, i to je usporedio s 'postupkom Trumpa'.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirajući arbitražu sa Slovenijom, Milanović je rekao kako Sloveniju vidi kao prirodnog partnera Hrvatske, iako su, ocjenjuje, odnosi sada gori nego ranije. Poznato je da su dvoje predstavnika Slovenije varali, što su i priznali. Prema tome jasno je da je postupak ništavan, dodao je Milanović. Na kraju se i Europska komisija od toga ogradila, SAD je odavno rekao da je postupak propao, pa ćemo morati s njima sjesti i riješiti taj mali problem, zaključio je Milanović zahvalivši građanima na potpisima, kao znaku vjere,

Za troškove kampanje je rekao da će biti najjeftinija do sada, jer se maksimalno za kampanju koriste društvene mreže, volonteri i dva auta. Do sada, kako kaže, potrošeno nekoliko stotina tisuća kuna. Za štrajk prosvjetara je rekao da je problem trebalo riješiti u startu, ustvrdivši da novaca ima.

Milanović je iz Siska otputovao za Slavonski Brod.

VIDEO: Zoran Milanović potvrdio kandidaturu