Milanović: Plenković je terminalno nesposoban, on je štetočina. Doveo ga je Brkić

Predsjednik Republike Zoran Milanović na Pantovčaku se obratio javnosti nakon prijama u znak sjećanja na pogibiju Josipa Jovića, prvog hrvatskog redarstvenika poginulog u Domovinskom ratu i 30. obljetnicu akcije ''Plitvice''. Dodijelio je i odlikovanja ranjenim sudionicima akcije ''Plitvice''.

– Puno sam razmišljao što ću i kako napisati jer imam više iskustva od nekih šmokljana. Nisu ljudi u crnim košuljama urlali i prijetili pred Pupovčevom kućom kakvu si ja ne mogu priuštiti, nego pred mojim prozorom. Gospodin Pupovac je zaštićeniji od pande u newyorškom zoološkom vrtu. To je nekorektno, lažljivo kao i poruke koje je objavio. Iza svega stojim. To je duboko bijedno ponašanje. I lažljivo slati poruke koje je krivotvorio. To je tako jadno. Cilj te manipulacije bio je da zaštiti sebe i da pokuša napakirati predsjedniku RH nekakvu prijetnju. Tome je prethodilo više dobronamjernih poruka koje nije objavio. To je kukavički – kazao je Milanović i nastavio: – Da bi na kraju sad Pupovac kao malo jaganjce rekao da želi da sve ovo prestane. Nisam ja ovo počeo.

Potom je komentirao izjave premijera Plenkovića.

– Nisam ja nazivao saborske zastupnike panjevima, smećem. Nisam ja u pratnji osiguranja išao se tući sa saborskim zastupnikom u Saboru, to je Plenković radio. Bilo je svega. Takvog nasrtaja na ljudski identitet, to od mene niste vidjeli. Što je drugo rekao taj uzoriti? – upitao je potom.

– Ja sam imao razgovore s više ljudi. Ne razumijem to pitanje. Možda prisluškuje. Ona je moj jedini javni izbor. Naravno da ona nije jedina osoba koja udovoljava mojim kriterijima za prijedlog. Neka on kaže ako zna nešto više od mene. Kako je došao do tih podataka ako ih uopće ima. Shvaćate li koliko je to zabrinjavajuća poruka nekoga tko kontrolira izvršnu vlast? Što uopće znači to ako je netko drugi bio razmatran od mene. Tko je bio moj prvi izbor, pitajte njega. On je bio moj prvi izbor. Da ga maknemo s mjesta premijera, ali nema uvjeta. Gospodin Plenković je terminalno nesposoban. Ja sam ga štedio godinu dana. Nisam kritizirao mjere Vlade. Danas je Medika prestala isporučivati lijekove, a on kaže da nije računovođa. On nije ništa. Kao premijer ti si računovođa i ne spominji Beroša koji je sluđen od situacije u koju si ga doveo. Niti ministra koji je dobar računovođa, to jest, ali ti si glavni i odgovorni. Meni se to nije ni jednom dogodilo – kazao je i dodao kako je premijera na tu poziciju doveo Milijan Brkić bez ikakvog prethodnog upravljačkog iskustva.

– Vrijeme je da o nekim stvarima počnemo govoriti otvoreno. Ljudi nauče.Međutim on sporo uči. Komentar da mene pitate tko je bio moj prvi izbor. Analizirajte to malo, što znači to pitanje – kazao je.

Rekao je kako danas na Pantovčak nije došao nitko iz izvršne vlasti.

– Nije došao čak ni ravnatelj policije. Koji je očito stranački uhljeb. U moje vrijeme nije bio. Bio je nestranački čovjek. Inače jako dobar sa Zdravkom Mamićem. Nitko nije došao. Svi ljudi kojima je zabranjeno, osim Ljube Česića Rojsa kojemu je preminula majka. Otišao je u Hercegovinu, javio se, čuli smo se. Ovdje su bili hrabri ljudi, a tamo su papčine. Nemam druge riječi. Nalazite li u mom izričaju nešto poput panja, smeće, da sam na nekog fizički nasrnuo, a puno sam fizički opasniji od Plenkovića – kazao je.

Kaže kako je njegov jedini medij komunikacije javnost.

– Jedino mi preostaje da na ovakav način divljam, ali između ružni, prljavi i zli, s jedne strane je ''the wild one''. Ja biram biti Marlon Brando. To nije sjajna uloga. Ali niste mi ostavili izbor. Nemam drugog kanala osim zastarjelog Facebooka. Znam da vas već boli glava od njih, sad ih danima neće biti. Tu je moju poruku vidjelo 500.000 ljudi. Na zastarjelom Facebooku jer ja ne koristim Twitter, to je za hejtanje, špricanje zmijskog otrova.

Novinari su ga pitali za kritike zašto se nije zalagao na reformu pravosuđa kad je bio premijer.

– Je li Plenković rekao išta suvislo. Pravosuđe se ne može reformirati jer je Šeksovo i Plenkovićevo. Njihovi sinovi i kćeri su su suci kao studenti. Kao bijedni studenti, ne nagrađivani. Predsjednici sudova, to je Šeksova kći koja je bila dobar student. Da se Sova ne mršti – kazao je.

Govorio je i o ''lex Perković'' zbog kojega je Zlata Đurđević sporna HDZ-u.

– Gospodine Jandrokoviću, Njonjo, vi ste prozvali ženu koja je bila protiv izmjena tog zakona, ona nas je napala – kazao je i dodao kako će se Đurđević danas očitovati o slučaju ''lex Perković''.

Kaže kako da će i dalje vikati, a ''talog, kako govori Plenković, neka me prati ili ne prati'''.

– Plenković je obična štetočina. Nema pravo na to – kazao je i smatra kako se stanje u pravosuđu neće uopće promijeniti zbog HDZ-a. Ponovio je kako je njegov kandidat Zlata Đurđević i o njoj će morati razgovarati u Saboru.

– Hvala još što se ovako hrabro i jako čvrsto drži u cijeloj ovoj priči. Njoj ovo stvarno ne treba. To je hrabra žena – kazao je.