Nova strategija Kremlja - 'Potpiši ili letiš s fakulteta': Ruske studente pod ucjenama guraju u rat

"Sve se ove godine promijenilo", "Svi 'najvažniji' ljudi na sveučilištu sada pozivaju studente da idu u rat", "Plakati o UAV snagama su posvuda. Pritisak je ogroman"... Svjedočanstva su to ruskih studenata koja, uz dokaze iz otvorenih izvora, upućuju na to da Rusija pojačava kampanju za regrutaciju studenata u svoje snage bespilotnih sustava. Time se otkrivaju sve veći problemi Moskve u održavanju popune vojske u četverogodišnjem ratu u Ukrajini. Za razliku od mobilizacije iz 2022., studentima se sada nude jednogodišnji ugovori, rad daleko od prve linije i stjecanje tehnoloških vještina. No stručnjaci tvrde da je riječ o obmanjujućim obećanjima i da se zapravo radi o klasičnim, neograničenim vojnim ugovorima. Sveučilišta pritom, navodno, koriste pritiske i prijetnje kako bi ih natjerala na prijavu.

CNN je analizom sveučilišnih stranica i razgovorima sa studentima utvrdio da je riječ o širokoj kampanji koja je započela početkom godine, nakon osnivanja nove vojne grane za dronove. U nju su uključena i prestižna sveučilišta poput onog u Sankt-Peterburgu i Visoke škole ekonomije u Moskvi. Regrutacija je prilagođena mladima, koristi se gaming retorika, a prednost imaju "gameri" i e-sportaši. Studentima se nude i visoki financijski poticaji, od najmanje 400.000 rubalja pa do desetaka tisuća dolara, no pravnici upozoravaju da je novac možda jedino stvarno obećanje. Putinov dekret o djelomičnoj mobilizaciji iz 2022. i dalje je na snazi, što znači da vojnici nakon isteka ugovora ne moraju biti otpušteni.

"To je zamka", upozoravaju stručnjaci, ističući da potpisivanjem ugovora studenti gube kontrolu nad rasporedom i mogu biti poslani na bilo koju lokaciju. "Kad godina završi, student (sada već vojnik) neće biti otpušten, baš kao što se ne otpuštaju ni drugi vojnici kojima su ugovori istekli", rekao je Sergej Krivenko, voditelj organizacije Citizen. Army. Law. koja pomaže vojnicima i ročnicima. Još nije jasno koliko je studenata uspješno regrutirano kroz ovu kampanju. Na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare u prosincu Putin je tvrdio da se toliko Rusa, uključujući studente, želi pridružiti Snagama bespilotnih sustava da je Ministarstvo obrane moralo organizirati selekcijski natječaj za kandidate. "Čim osoba potpiše ugovor, ona je doslovno rob Ministarstva obrane", rekao je Grigorij Sverdlin, voditelj antiratne organizacije "Idite lesom" (Gubite se), koja pomaže Rusima izbjeći mobilizaciju.

Pojedini studenti tvrde da se posebno cilja na ranjive skupine - one s lošim ocjenama, financijskim problemima ili poteškoćama prilagodbe. Neki navode da im je otvoreno sugerirano da potpis ugovora može spriječiti izbacivanje s fakulteta, dok su drugima skraćeni rokovi za izvršavanje obveza kako bi ih se dodatno pritisnulo. Jedan od studenata je rekao da je prije nekoliko tjedana "studentska služba" na njegovu fakultetu "gotovo izbacila trećinu naše grupe i natjerala ih da odmah potpišu ugovor kako bi zadržali mjesto".

Iako je Rusija dosad uspijevala nadoknađivati gubitke kombinacijom plaća i raznih kampanja, sve je više znakova da to više nije dovoljno. Zapadne procjene pokazuju da su gubici počeli nadmašivati regrutaciju, a novi potezi Kremlja upućuju na moguću pojačanu ili prikrivenu mobilizaciju. Stručnjaci upozoravaju da bi pretvaranje sveučilišta u kanale za regrutaciju moglo imati političke posljedice, jer studenti sve više doživljavaju državne institucije kao izvor pritiska i propagande. Kako je jedan od njih rekao: "Svaka sljedeća godina djeluje strašnije od prethodne".