Milanović: Protiv sam ukidanja županija i stvaranja pet regija, to nije dobro za Hrvatsku

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Viškovo povodom obilježavanja Dana općine. Milanović se tim povodom u govoru, kako je priopćeno iz njegova Ureda, osvrnuo na administrativni ustroj države te inicijative vezane uz promjene i reformu lokalne samouprave.

"Ja slušam već godinama o ukidanju općina, to je navodno bilo i u programu moje Vlade prije više od deset godina, međutim mi u tom pravcu nismo poduzeli ništa jer bi to nanijelo štetu zemlji. Te 1993. godine, u uvjetima u kojima je Hrvatska imala veće probleme nego ikada - okupacija, rat, neizvjesnost - parlamentarna većina donosi odluku koja se jedino i može donijeti u takvim uvjetima bez rasprave. Hrvatska je podijeljena na 529 jedinica lokalne uprave i samouprave, gradova i općina. I od tada mi slušamo kako je to loše, kako je to opasno, kako će to uništiti zemlju, kako to nitko nema - iako Austrija ima 900 - kako ćemo ukinuti županije koje su ustavna kategorija“, rekao je Milanović dodajući kako je u tom trenutku to bila dobra i jedina moguća odluka.

"Kada bismo danas krenuli u rekonstruiranje države ne bismo došli dalje od prvog zavoja, raspali bi se od rasprave i ne bismo se mogli dogovoriti. Tko god mi kaže da treba smanjiti broj općina pitam ga - od koje krećemo? Koja općina gubi identitet i pripaja se drugoj ili je stečevina neke druge općine? Nitko se ne želi ukinuti. Ovo je sustav u kojem su svi donekle zadovoljni”, nastavio je i naglasio kako je protiv ukidanja županija i stvaranja regija.

"Ja sam protiv toga jer su regije politički problematične i prag spoticanja nekih drugih identiteta. Hrvatskoj ne treba pet regija. Ne vidim da je to dobro za Hrvatsku“, kazao je.

Osvrnuo se i na Europsku uniju i novac iz fondova EU koji se u Viškovu dobro koristi jer su njime financirani i izgrađeni brojni projekti. "Iskoristite taj novac. Oprezno i sebično, gledajte svoje interese. Neka se gradi, a gradi se dosta, iskoristiti taj novac naš je najveći zadatak“, zaključio je te poručio žiteljima općine Viškovo: "Budite strogi gospodari, surađujte s drugima koji su slabiji od vas, čuvajte 'ča' i sretan vam Dan općine".

Osim predsjednika Milanovića, Dan općine Viškovo u prigodnim obraćanjima čestitali su predsjednik Općinskog vijeća Viškova Bojan Kurelić, načelnica Općine Sanja Udović i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina te je, tom prigodom, uručeno i javno priznanje Općine Viškovo – Plaketa za 2022. godinu u području znanstvenog rada i popularizacije znanosti. Uz predsjednika Milanovića, dodaju iz njegova Ureda, bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić.

