Milanović: Predsjednica se ne može maknuti od svoje stranke, kojoj je na povodcu

- Kandidat sam prije svega samog sebe, onoga što sam radio, za što sam se borio, a onda i stranaka koje me podržavaju, i građana. Biramo najbolje društvo, zapadnu Europu, ljude koji vode te napredne države, a ne neke druge koji vode toksične politike. Sve što jesam to ću svakodnevno govoriti. Kandidat sam SDP-a, ali sam svoj kandidat. Nakon pet godina predsjednica se ne može maknuti od svoje stranke, kojoj je na povodcu, bez koje ne može. To nije dobro za Hrvatsku – rekao je predsjednički kandidat Zoran Milanović jučer u Varaždinu, gdje je dobio potporu Narodne stranke – Reformista Radimira Čačića.

Hrvatska će, dodao je Milanović, imati stav i karakter.

- Ovo je trenutno ništa, a to je tako kad u politiku na visoke položaje dolaze ljudi koji svoju karijeru čitav život duguju jednoj stranci. Ta stranka je napravila dosta zla ovoj zemlji i ovom narodu, to ne valja i to treba prestati. Za to ću se boriti do zadnjeg daha – kazao je.

I on i Reformisti, istaknuo je, žele isto - optimizam, modernu, otvorenu, znatiželjnu, nasmijanu, normalnu Hrvatsku. - Toga trenutno na žalost nema, sada je to prazan skup ljudi koji širi mržnju. Ja uvijek cijenim upornost, rad, uspjeh, kod Čačića je to vidljivo, ljudi su ga ponovno izabrali za župana, to je ta energija, imao sam od njega imao što naučiti – rekao je Milanović koji će posjetio Špancirfest.

- Milanović je danas moj osobni gost, kao prijatelj i kolega, gost mene kao predsjednika Narodne stranke Reformisti čija je baza sjever i Varaždinska županija, gdje smo prva snaga, a ovdje je gost i kod mene kao župana kojemu je čast ugostiti predsjedničkog kandidata i bivšeg predsjednika Vlade. Očekujem da će funkciji predsjednika Hrvatske dati sadržaj, smisao, a ne ovo što sad imamo, kad je ova važna državna funkcija potpuno ispražnjena od svakog smislenog sadržaja. Nije nepoznato da su Reformisti podržali Milanovićevu kandidaturu, to je odlučilo čitavo Predsjedništvo jednoglasno. Ovo je zasad još uvijek neformalna kampanja, no ovaj posjet je svakako jedna stepenica u njoj, jedno ugodno druženje u pozitivnoj atmosferi Špancirfesta – rekao je R. Čačić