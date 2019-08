Milanović: Stier je u novinama objavljivao sliku Kuščevićeva djeda

"Danas se klanjaju herojima Sutjeske, a sutra se klanjaju njihovim žrtvama. To je HDZ, totalna konfuzija. Ja na Sutjesku nikad nisam išao i izbjegavat ću koliko god mogu stratišta II. svjetskog rata".

Odgovor je to predsjedničkog kandidata SDP-a Zorana Milanovića na novinarsko pitanje zašto nije bio na komemoraciji u Gračanima za žrtve koje su partizani ubili 1945. godine. Milanović je u petak poslijepodne bio na Renesansnom festivalu u Koprivnici.

VIDEO 'Kad ste od mene čuli da se vraćam u 1945.'

"O Gračanima ne mogu ništa reći, a da druga strana ne kaže da podcjenjujem žrtve, što ja nikad ne činim. Ali, HDZ je organizacija bez ideologije i potpuno prazna od svega. Prije nepuna dva mjeseca premijer je poslao osobni vijenac na Sutjesku, herojima Sutjeske, a to su partizani. To o herojima nisam napisao ja, već on. To su bili heroji Sutjeske prema riječima predsjednika HDZ-a prije dva mjeseca, a danas u Gračanima se okupio kompletan državni vrh HDZ-a da komemorira žrtve partizanskih zločina iz 1945. u kojima su, lako moguće, sudjelovali i heroji sa Sutjeske. To su činjenice. E, to vam je HDZ. Totalna konfuzija u kojoj nas opet 'curikaju' u 1945. godinu", ističe Milanović.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednice Kolinde Grabar Kitarović da o premlaćivanju kod Knina čeka policijski izvještaj, nakon čega će sve komentirati.

VIDEO 'Predsjednica ne može od policije tražiti izvješća'

"Predsjednica ne zna Ustav, a ni zakon. Predsjednik može dobiti informaciju od ministra unutarnjih poslova, ali ne može ga prizivati i postrojavati. Nikakav detaljan policijski izvještaj ona ne može dobiti. Možda želi čekati još godinu dana do presude pa da nešto kaže. Na predsjednici je da se oglasi u važnim trenucima, a ne da šuti. Taj napad u kafiću kod Knina ima oblik terorizma, to je zastrašivanje, ne samo fizičko nasilje. Neki ljudi, prije svega predsjednica republike, odgovorni su za takvu klimu. Plenković nije na takav način, ali mogao bi stvari riješiti, a ne rješava ih. Luta. Kada bi se Francuzi stalno prisjećali što su jedni drugima radili u zadnjih 300 godina, Engleze da ne spominjem, a gdje su još Nijemci, Prusi, nitko od njih nikad ne bi bio nacija. Neke stvari oko kojih se nikako ne možemo složiti naprosto treba zaboraviti i krenuti dalje. Tako su uradile velike zapadne zemlje", naglašava Zoran Milanović.

VIDEO 'Moji odnosi s Bernardićem? Bili su i dobri i turbulentni'

Komentirao je i izjavu Davora Ive Stiera kako su Grabar Kitarović i Miroslav Škoro prihvatljivi kandidati i da je samo važno da Milanović ne pobijedi.

VIDEO' Stier je uređivao novine koje su na zadnjoj strani imale slike Kuščevićevog djeda'

"Davor Ivo Stier je primjer pomirbe unutar jedne institucije gdje sam ja radio kao nestranački čovjek, a on kao HDZ-ovac koji je došao direktno iz Argentine. Tamo je uređivao jedne novine koje su na naslovnici i zadnjoj stranici imale sliku Kuščevićevog djeda. To su činjenice. Još uvijek u kadrovskoj službi Ministarstva vanjskih poslova postoji prijedlog za promaknuće koje sam za Stiera potpisao 2002. godine kao njegov nadređeni. Nakon toga sam ga poslao u Bruxelles znajući tko je i što je. No, meni to nikad nije smetalo. A Stier danas Plenkoviću radi o glavi. Dakle, Plenkoviću, pripazi se, Stier ti radi o glavi. No, na kraju će obojica nastradati, uvjeren sam u to", zaključio je Milanović.