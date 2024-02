Milanović predložio Plenkoviću sazivanje Vijeća za nacionalnu sigurnost: 'U što kraćem roku'

Predsjednik Republike Zoran Milanović predložio je predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost (VNS), navodi se u priopćenju koji je poslan iz Ureda predsjednika. Podsjećamo, nakon što je u javnost procurila komunikacija između kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića i Josipe Pleslić (Rimac), došlo je do snažne reakcije sudionika hrvatske političke javnosti.

"U dopisu koji je danas poslao predsjedniku Vlade, stoji: „Na temelju članka 4. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, predlažem Vam da sazovemo sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost zbog izvanredne i neočekivane situacije u hrvatskom pravosudnom sustavu koja negativno utječe – a mogla bi i u budućnosti negativno utjecati – na usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti te na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske.“

Nadalje, predsjednik Milanović podsjeća kako „prema članku 4. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, jedino smo Vi i ja – kao predsjednici Vlade i Republike – ovlašteni dogovoriti i sazvati sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost“ te zaključuje: „Stoga očekujem da ćete i Vi prepoznati potrebu i prihvatiti moj prijedlog za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost u što kraćem roku“, navodi se u priopćenju koje potpisuje glasnogovornik Nikola Jelić.

Optužio ga za tajne sastanke

Milanović je i prije objave komunikacije Turudića i J. Plesić kritizirao Vladin prijedlog prema kojem je Turudić njihov kandidat za glavnog državnog odvjetnika te je u subotu sazvao izvanrednu konferenciju za medije na kojoj je kazao kako se Turudić sastajao sa Zdravkom Mamićem najprije dok je Mamić bio osumnjičenik, ali i kasnije kada je bio pod istragom.

– To su bili sastanci pod vrlo čudnim okolnostima. Nije to krstitka, krsna slava, bar micva, teferič, nego to ima obilježja konspirativnosti od koje bi i Kominterna imala što naučiti... Ali tada Mamić još nije pod istragom. Cijelu tu (2015.) godinu Turudić je predsjednik Županijskog suda. Krajem osmog mjeseca gospoda opet imaju tajni susret pod plaštom noći, voze se satima, skrivaju na tajnim mjestima. Tada Mamić više nije bio osumnjičenik, nego pod istragom, dao je jamčevinu da neće utjecati na postupak – rekao je Milanović na konferenciji za novinare. Na pitanje postoji li u dokumentima SOA-e eksplicitno o čemu su razgovarali, Milanović je kazao kako ne postoji ''jer to nije zabilježeno, ali svakom je jasno da takva vrsta kontakta nije dopustiva''.

– O čemu su mogli razgovarati u trenutku kada je jedan pod istragom, a drugi predsjednik suda – ironično je tada pitao Milanović dodavši kako onaj tko želi zadržati i trunku kredibiliteta mora o tome razmišljati.

Nisam očekivao mržnju'

Turudić se oglasio nakon Milanovićeve konferencije i objave prvih poruka te je odbacio optužbe o tajnim sastancima s Mamićem.

– Nismo se sastali ni na kakvim konspirativnim mjestima, to je bilo ispred moje kuće, ispred stana u kojem živim i u ljetnom dobu oko devet sati. Nismo se vozili satima, nego pola sata, što je zapravo nebitno – pojasnio je. Naveo je kako je o svojem prijateljstvu s Mamićem odgovarao i na sigurnosnim provjerama.

– SOA je zaključila da nema nikakvih sigurnosnih prepreka za moje bivanje sucem uskočkog odjela – kaže.

Na pitanje kako bi opisao svoj odnos s Josipom Rimac, odgovara kako su "bili dobri, ali ništa posebno". Naravno da nismo prijatelji. Nisam nikad tajio da se poznamo, da se nađemo, da popijemo kavu. Je li to zabranjeno, upitao je. Na komentar kako ispada da je njihov odnos nešto prisniji nego što je dao naslutiti, poručuje kako je to njegova privatna stvar.

– Zašto se problematizira moj način komuniciranja putem privatnih SMS poruka? To je moja privatna stvar – poručuje Turudić.

– Očekivao sam da će biti negativnih reakcija i napada, ali takav intenzitet mržnje koja je ravan histeriji kod dijela nekih parlamentarnih zastupnika i medija nisam očekivao i, naravno, od notornog predsjednika Republike – rekao je Turudić komentirajući žestoko protivljenje njegovu imenovanju za glavnog državnog odvjetnika.

