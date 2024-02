Milanović upravo najavio izvanredno obraćanje javnosti

Iz Ureda predsjednika stigla je obavijest da će Zoran Milanović u subotu, 3. veljače, u 12:00 održati konferenciju za medije. Iz Ureda nisu otkrili o čemu će Milanović govoriti. Iako su stigle tek šture informacije, za pretpostaviti je da će predsjednik govoriti o imenovanju Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Na to se osvrnuo i u petak, kazavši da Turudić ne smije biti novi šef DORH-a.

"Znam neke stvari i neke stvari su zapisane. U slučaju tog tipa, jer ne mogu ga drugačije nazvati, postoje ozbiljne sigurnosne zapreke. Postoje ozbiljne sigurnosne zapreke i zasada dajem premijeru Plenkoviću ono što se zove benefitom sumnje. Polazim od toga da možda ne zna, ali mora se informirati jer mu je to dostupno kao i meni. Pričekat ću još koji dan u nadi da čovjek radi u dobroj vjeri i da je sve ovo zabuna. Naprosto, Turudić to ne smije biti. Bude li, svi ćemo vidjeti što ćemo poduzeti kasnije. Sigurno silom to ne mogu spriječiti, ali s obzirom na to da imam čast da služim i odgovornost da služim i da branim osobne slobode – to su stvari o kojima moram govoriti", rekao je u petak Milanović o prijedlogu Vlade da Ivana Turudića Hrvatski sabor izabere za glavnog državnog odvjetnika.

"Ja ne mogu sve, ali znam puno jer sam predsjednik. Pričekat ću još dan-dva u nadi da će premijer iskoristiti sve resurse koji mu stoje na raspolaganju i poći od principa dužnosti i časti", dodao je Milanović i pojasnio kako je imenovanje Turudića "nešto što može zaustaviti samo Plenković".

Na pitanje zna li nešto o sigurnosnim provjerama vezanim uz Turudića, predsjednik je rekao da su to "duboka saznanja" i da zna što postoji i što je zapisano. "Inače bih stvari govorio na temelju sjećanja koje je dosta precizno, ali ja imam i jedno i drugo. Sjećanje mi je pomoglo da neke stvari jasno rekonstruiram. Radi se o najozbiljnijoj situaciji ove vrste u kojoj je Hrvatska bila zadnjih trideset godina", upozorio je predsjednik.

Njemu je u petak na te najave odgovorio sam Plenković.

"Vidim da ga ta tema muči i žulja. Po dolasku u Zagreb, nakon Europskog vijeća u Bruxellesu, jutros sam bio u uredu i dobio neke informacije od predsjednika Milanovića, što je neobično, a vezano za saznanja SOA-e o Turudiću. O tim sam dokumentima i ranije tražio jedno neformalno izvješće SOA-e, ako ima nešto što treba o Ivanu Turudiću što bismo mi trebali znati, budući da je riječ o sucu Visokog kaznenog suca koji je prolazio sigurnosne provjere po zakonu, a po nekom redovnom ciklusu nova provjera slijedi sada", rekao je.

Dodao je da se Milanović referirao na "neke tada tajne izvide iz 2015. godine". "Uvijek je to vezano za pitanje njegova poznanstva sa Zdravkom Mamićem, nema tu ništa spektakularno, nikakvih posebnih novih saznanja. Turudić je i do sada javno govorio da su oni bili prijatelji, da su imali kontakte", kazao je.

Plenković je potom rekao da je u petak nazvao Turudića, s kojim je želio provjeriti ima li u tim kontaktima s Mamićem nešto što bi se moglo protumačiti kao pogodovanje njemu u nekom od procesu u kojem je bio izložen. "Rekao je da nema, prema tome nema tu ništa posebno. On (op.a. Milanović) očito želi naštetiti Vladi i destabilizirati nekoga u parlamentarnoj većini i izlazi s podacima koji su krajnje neobični, s obzirom na to da smo došli u završnu fazu izbora šefa DORH-a. Što se nas tiče, ako je on mislio na ono što je meni dostavljeno danas, tu se pozicija Vlade i mene ne mijenja", rekao je.

