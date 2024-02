Politologinja otkrila koje dvije opcije ima Plenković: 'To mu ne bi naškodilo'

U javnost je procurila komunikacija kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića s Josipom Plesić (Rimac), protiv koje je podignuta optužnica. Iako je sam izbor izazvao kritike, poruke koju se procurile dovele su žestokih reakcija na hrvatskoj političkoj sceni.

Politologinja Smiljana Leinert-Novosel gostujući u HRT-ovoj emisiji 'Studio 4' smatra da cijelu priču treba staviti u kontekst nadolazećih izbora, te vjeruje kako je izbor za novog šefa DORH-a iskorišteno za političko ukrštavanje kopalja.

- Možete pratiti nekoliko linija koje se pojavljuju. Prvo pitanje, zašto se to sada stavlja na dnevni red? Što je bilo s tim podacima do sada? Komu je bilo u interesu da to sada aktualizira? S druge strane, zašto to ljudi ne bi znali? Mnogo od toga ljude zaista interesira i žele znati tko će doći na takvu istaknutu funkciju? Nemojmo zaboraviti da je to jedna od vrhunski važnih funkcija u Hrvatskoj i da je izuzetno bitno da pored stručnosti imamo i osobu zadovoljavajućeg profila u smislu kredibiliteta, rekla je politologinja.

Ističe kako niti Josipa Rimac niti Zdravko Mamić nisu izbjegnuli pravosudne postupke unatoč tome što su se družili s Turudićem.

- To je istina i to je jedan argument koji ide njemu u prilog kad kaže "ja sam se s njima družio, ali zaista to nije imalo utjecaja na ishod njihovih optužnica". Međutim, sama činjenica je vrlo neugodna da se sudac Županijskog suda druži s takvim ljudima u privatnom životu - ustvrdila je i objasnila kako postoji svojevrsna hajka na takve pojedince te da oni koji se druže s njima mogu očekivati, prema principu prelijevanja imidža, negativni predznak.

"Plenković ima dvije solucije"

Smiljana Leinert-Novosel smatra kako javnost za ove informacije ne bi doznala da Turudić nije postao kandidat za novog glavnog državnog odvjetnika. Navodi kako u ovoj situaciji postoje dva rješenja za premijera Andreja Plenkovića, a prvi je taj da premijer povuče svoj prijedlog o Turudiću.

- Treba koji puta priznati ako neke stvari čovjek ne napravi idealno, pogrešno ili loše, da se prijedlog može povući, da se može napraviti obnova postupka i da se ide s novim čovjekom, rekla je Leinert-Novosel te dodaje kako to komunikacijski ne bi naškodilo imidžu premijera Plenkovića.

Drugo moguće rješenje jest da Turudić ostane prijedlog vladajućih za glavnog državnog odvjetnika.

- Jedan od argumenata za to kaže da su oni dosad imali mnoštvo afera, a one im nisu naštetile. Ono što je ovaj put možda drugačije jest činjenica što se afera dešava uoči izbora, a to je nešto što je veliko i što ostavlja tragove, rekla je te navela kako smatra da će vladajući ostati pri svojem prijedlogu.