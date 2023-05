Milanović: Netko ga je sprijateljio s oružjem, to nije naučio s televizije

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na otvorenju sajma "Modular Homes Expo". Nakon obilaska osvrnuo se na pitanja novinara o modularnim kućama na Banovini i kako je moguće da ih Hrvatska nije dobila nakon potresa. "To morate pitati Vladu" kratko je odgovorio predsjednik.

Milanović smatra kako štrajk sudaca koji kreće od ponedjeljka neće dugo trajati, ali i da ga ne iznenađuje da se uspoređuju s drugim branšama jer žele ravnopravnost. " Zaključili su da je to nepovoljno za njih i idu u štrajk. Nemam problem s tim, ali imam problem da dva tri suca, od njih recimo 1700, divljaju u medijima i onda nakon toga pišu presude. Znate na koga mislim. Suci nisu političari. Imaju ogromnu moć. Ogromna većina taj posao radi odgovorno sa sviješću koliki je pritisak i kolika su očekivanja, ali znate da uvijek ima kukolja." rekao je.

Slučaj u Beogradu smatra katastrofom, ali i da je "Momak očito imao plan. Netko ga je sprijateljio s oružjem, naučio kako da rješava stvari. Izgleda da je imao visoku stopu uspješnosti u eliminaciji ljudskih života. To se uči, to nije naučio s televizije." Dodao je i da "U slučaju da ta psihoza krene i da se rasplamsa, imat ćemo raslojavanje kakvo u Hrvatskoj nismo imali desetljećima. Oni koji si to mogu priuštiti, gradit će škole za svoju djecu ili će ih slati u škole koje će imati dva metra bodljikave žice i rovove, zbog zaštite od ovakvih katastrofa koje prijete izvana, a oni koji ne mogu onda će slati djecu u javne škole u kojima će kvaliteta biti na razini onih u SAD-u, gdje živiš - takva ti je škola. Hrvatska je u tom smislu bila jedna uspješna priča. U Hrvatskoj ne samo da je bila sigurnost, nadam se da je i dalje, već je bilo praktički svejedno gdje živiš." prenosi HRT.

"Drago mi je da više ne koristite izraz reforma jer ovo to nije, ovo je prčkanje po poreznim stopama" rekao je Milanović komentirajući najavu poreznog rasterećenja i rasta plaća te naglasio kako se "Takve stvari ne rade bez političkih motiva".

Rekao je i kako se velike plaće ili mirovine legalno skrivaju jer su izuzete od poreza. "Ovo s ukidanjem prireza, to se tako ne radi. Ne možete lokalnoj samoupravi na takav način izbiti prihod, dovesti je u nelagodnu poziciju da se mora pravdati pred biračima, pred građanima Zagreba, Rijeke i Splita, najvećih gradova u kojima HDZ nije na vlasti, i ne možete mi reći da je to slučajno. To su jeftini štosevi" poručio je.

Misli i kako je centralizacija u Zagrebu nerealna i da o tome odlučuje isključivo država. "Nije realno da država bude skroz decentralizirana jer će se onda raspasti. Mora postojati uzde u Zagrebu. Međutim, on ne može odlučivati o svemu i dovoditi jedinice lokalne samouprave u poziciju da praktički ne znaju što će biti sutra, a nema razloga za to".

