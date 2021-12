Milanović odlikuje Čička, Budišu, Dodiga i još šestoricu proljećara

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovat će u ponedjeljak, 13. prosinca 2021., devetoricu hrvatskih proljećara Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom. To visoko odlikovanje dobit će trojica živućih proljećara, ondašnjih studenata: Ivan Zvonimir Čičak, Dražen Budiša i Goran Dodig, te posmrtno Ante Paradžik, Marko i Vladimir Veselica, Hrvoje Šošić, Ljudevit Jonke i Jozo Ivičević Bakulić.

Odlikovanje dobivaju u mjesecu u kojem je prije 50 godina u Karađorđevu slomljeno Hrvatsko proljeće i kad su počela prva uhićenja proljećara. Naime, u noći s 11. na 12. prosinca 1971. u Zagrebu uhićeni su vođe pokreta sveučilištaraca: studentski prorektor Sveučilišta u Zagrebu Ivan Zvonimir Čičak, predsjednik Saveza studenata Zagreba Dražen Budiša i potpredsjednik Saveza studenata Zagreba Goran Dodig. Vrlo brzo uhićen je i Ante Paradžik, predsjednik Saveza studenata Hrvatske.

„Vraćaju mi se sve one uspomene iz tih dana i malo mi je teško o tome govoriti. To odlikovanje nije samo nama devetorici nego i cijeloj jednoj generaciji i jednom pokretu. U ta odlikovanja uključene su tisuće ljudi koji su propatili u vrijeme komunističkih progona“, rekao nam je vidno ganuti Ivan Zvonimir Čičak kad smo ga upitali kako doživljava to odlikovanje.

„Malo je neobično“, dodao je, „to što obilježavamo 50. obljetnicu dana kad je Josip Broz Tito zgazio naš pokret, a još je neobičnije to što da danas ima ljudi koji žele vratiti trg maršala Tita. Takvima ne samo da smeta Trg Republike Hrvatske u Zagrebu nego im smeta i što Hrvatska kao država uopće postoji. Tražiti povratak imena toga trga znači dodatno viktimizirati žrtve Hrvatskog proljeća“, kategoričan je Čičak, koji je nakon uhićenja u montiranom sudskom postupku osuđen na tri godine robije.

Na upit iznenađuju li ga odlikovanja koja predsjednik Milanović dodjeljuje u posljednje vrijeme, Čičak odgovara: „Bit će još tih odlikovanja koja će iznenađivati javnost. To je on. Kad su me nakon predsjedničkih izbora pitali hoće li se Milanović promijeniti na svojoj novoj dužnosti, rekao sam da neće. Izabrali su ga da se ne promijeni. I on se nije promijenio.“

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom dosad su odlikovani i proljećari Savka Dabčević-Kučar, Ante Miko Tripalo, Vlado Gotovac, Ivan Supek, Šime Đodan, Vlatko Pavletić i Petar Šegedin. To odlikovanje zauzima četvrto mjesto po važnosti državnih odlikovanja, a dodjeljuje se visokim hrvatskim i stranim dužnosnicima za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske.