Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 224
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUČAJ U ŠPANJOLSKOJ

Roditelji završili u zatvoru jer su djecu tri i pol godine držali zatvorenu u kući

Ilustracija/Pixabay
Autor
Lorena Posavec
11.05.2026.
u 21:38

Roditeljima je naloženo da svakom djetetu isplate odštetu od 30 tisuća eura, a oduzeto im je i skrbništvo nad djecom

Američko-njemački bračni par osuđen je u ponedjeljak u Španjolskoj na gotovo tri godine zatvora zbog toga što su svoju troje djece držali zaključanu u kući tri i pol godine, nakon što su razvili strah od vanjskog svijeta poslije pandemije bolesti COVID-19. Otac i majka proglašeni su krivima za zanemarivanje obitelji i nanošenje psihološke štete, no oslobođeni su težih optužbi za nezakonito pritvaranje. Tužitelji su za njih tražili 25 godina zatvora. Kako prenosi Reuters, oboje roditelja njemački su državljani, dok majka ima i američko državljanstvo. Njihovi identiteti nisu javno objavljeni kako bi se zaštitio identitet njihove djece – 11-godišnjeg djeteta i devetogodišnjih blizanaca.

Roditeljima je naloženo da svakom djetetu isplate odštetu od 30 tisuća eura, a oduzeto im je i skrbništvo nad djecom na najmanje tri godine i četiri mjeseca. Policija je par uhitila u travnju 2025. nakon što je otkrila da djeca već nekoliko godina žive u neodgovarajućim higijenskim uvjetima u kući na periferiji sjevernog grada Oviedoa te da nisu pohađala školu. Javier Muñoz, odvjetnik majke, rekao je da su djeca školovana kod kuće, da su imala "stabilan obiteljski život" i da su bila dobro hranjena. Muñoz je dodao kako je par, koji se od uhićenja nalazi u istražnom pritvoru, "umjereno zadovoljan" presudom, ali još uvijek razmatra žalbu na odluku suda.

Hrvat pet godina živio u agoniji, liječnici nisu znali što mu je: 'Nije sličio sebi...'
Ključne riječi
COVID-19 djeca roditelji zatvor Španjolska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!