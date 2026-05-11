Roditelji završili u zatvoru jer su djecu tri i pol godine držali zatvorenu u kući

Američko-njemački bračni par osuđen je u ponedjeljak u Španjolskoj na gotovo tri godine zatvora zbog toga što su svoju troje djece držali zaključanu u kući tri i pol godine, nakon što su razvili strah od vanjskog svijeta poslije pandemije bolesti COVID-19. Otac i majka proglašeni su krivima za zanemarivanje obitelji i nanošenje psihološke štete, no oslobođeni su težih optužbi za nezakonito pritvaranje. Tužitelji su za njih tražili 25 godina zatvora. Kako prenosi Reuters, oboje roditelja njemački su državljani, dok majka ima i američko državljanstvo. Njihovi identiteti nisu javno objavljeni kako bi se zaštitio identitet njihove djece – 11-godišnjeg djeteta i devetogodišnjih blizanaca.

Roditeljima je naloženo da svakom djetetu isplate odštetu od 30 tisuća eura, a oduzeto im je i skrbništvo nad djecom na najmanje tri godine i četiri mjeseca. Policija je par uhitila u travnju 2025. nakon što je otkrila da djeca već nekoliko godina žive u neodgovarajućim higijenskim uvjetima u kući na periferiji sjevernog grada Oviedoa te da nisu pohađala školu. Javier Muñoz, odvjetnik majke, rekao je da su djeca školovana kod kuće, da su imala "stabilan obiteljski život" i da su bila dobro hranjena. Muñoz je dodao kako je par, koji se od uhićenja nalazi u istražnom pritvoru, "umjereno zadovoljan" presudom, ali još uvijek razmatra žalbu na odluku suda.