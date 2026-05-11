Brakorazvodna parnica vrijedna 200 milijuna dolara: Kćerka bogataša povezivanog s iranskim šahom vodi burnu bitku s bivšim mužem

Setareh „Star” Bral, kći pokojnog nekretninskog mogula za kojeg se vjerovalo da je bio povezan s posljednjim iranskim šahom, prepustila je kontrolu nad tvrtkom Star Pacific Properties ubrzo nakon razdvajanja od liječnika s UCLA-a Ryana Aronina, prema dokumentima do kojih je došao The California Post. Aronin tvrdi da tvrtku za upravljanje nekretninama, procijenjenu na oko 15 milijuna dolara, sada kontrolira Bralin brat Sean Bral. Ona je uključena u žestoku brakorazvodnu bitku vrijednu 200 milijuna dolara sa svojim suprugom liječnikom, pa se vjeruje da je iz tog razloga potajno učinila ovaj potez, piše The New York Post.

'Setareh je namjerno poduzela korake kako bi na papiru smanjila svoje prihode i ograničila pristup novcu', navodi se u dokumentima, uz tvrdnju da njezin brat 'nema vlasnički udio' u tvrtki. Dokument kojim se kontrola nad poslovanjem prenosi sa sestre na brata datiran je na 15. listopada 2024. godine. Aronin tvrdi da su se supružnici razdvojili u ožujku 2022., dok Bral navodi da se to dogodilo u travnju 2024. godine. Star Pacific posjeduje i upravlja dvjema poslovnim zgradama na području Los Angelesa, čiji su najmoprimci bili poznati brendovi poput Starbucksa, Panda Expressa i 7-Elevena. Tvrtka je godišnje ostvarivala stotine tisuća dolara prihoda.

Aronin je nove tvrdnje iznio u zahtjevu sudu da se brakorazvodni postupak nastavi prema planu i ne odgađa do rujna, kako je tražila Bral. Središte razvoda je obiteljski fond SYB Family Trust, procijenjen na 200 milijuna dolara. Fond je osnovao njezin otac koji je pobjegao iz Irana nakon svrgavanja šaha Mohammada Reze Pahlavija tijekom Islamske revolucije 11. veljače 1979. godine te u Los Angelesu izgradio veliko poslovno carstvo.

Aronin u sudskim dokumentima tvrdi da se Setareh odrekla pristupa fondu kako bi prikrila svoje prihode i izbjegla isplatu novca tijekom razvoda. 'Dobrovoljno se odrekla odgovornosti upravljanja fondovima SYB Family Trust, vjerojatno kako bi se udaljila od kontrole nad diskrecijskim isplatama iz fonda', navodi se u sudskim dokumentima.

U novom podnesku Aronin tvrdi i da Bral i dalje ostvaruje korist od prihoda od najma koje generira fond. Prema sudskim dokumentima, Setareh je krajem travnja 2026. oglašavala najam nekretnine povezane s fondom po cijeni od oko 4.950 dolara mjesečno. Objave na društvenim mrežama prikazuju luksuzni dvosobni stan na Swall Driveu, nedaleko od UCLA-a, uz opis: 'Bok, ja sam Setareh i jedna stvar koju trebate znati o meni jest da mi treba dobar podstanar.'

Bral i Aronin vjenčali su se 2014. godine te vodili luksuzan život, često posjećujući humanitarne događaje i privatne zabave u elitnim dijelovima Los Angelesa. Sa svoje dvoje djece živjeli su u luksuznoj kući na Beverly Hillsu vrijednoj šest milijuna dolara, koju je financirao obiteljski fond. Napete poruke između supružnika sugeriraju da je razvod postao vrlo neugodan. U jednoj od razmjena poruka Bral je navodno napisala Aroninu: 'Ljudi bolje tretiraju svoje pse nego što ti tretiraš mene.'

Snimke nadzornih kamera priložene sudskim dokumentima navodno prikazuju Bral kako baca liječnikovu odjeću s balkona njihove luksuzne kuće. Aronin u tužbi procjenjuje da njegova otuđena supruga vrijedi najmanje 19 milijuna dolara te da samo od kamata na novac iz fonda može zarađivati više od 700 tisuća dolara godišnje.