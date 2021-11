Milanović raspalio po Banožiću: On se ukrcao na avion. Zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda roknuo iz karabina

Novinari su dobili poziv da uđu u vojarnu u Našicama nakon što ih je jutros dočekala vojna policija i nije pustila na svečani ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u NATO operaciju KFOR na Kosovo. Na svečanosti je bio predsjednik Zoran Milanović, ali ne i ministar obrane Mario Banožić koji je trebao nazočiti svečanosti, no otkazao je dolazak. Kako kažu iz MORH-a ministru je zabranjeno obraćanje.

Predsjednik je dao izjavu za medije.

"Odlučio sam da se do daljnjega izjave neće davati u krugu vojarne. Ministar se u zadnji tren nije pojavio. Bio je najavljen, a i djetetu je bilo jasno da je to manevar da sa svima skupa manipulira", kazao je predsjednik

"Odlučio sam da danas na ovakvim događajima, koji je radi vojske, naprosto da se dnevna politika makne iz vojarne. Je li Vam to jasno. Opet bi izjave morali davati vani. Vojska vas ne zanima. Ako treba dati političke izjave onda će to biti izvan vojarne. Je l' se slažete, je li vam jasno", kazao je. "Ne dopuštam zulum vojske, iskaljivanje na časnicima s lažnim obrazloženjem", kazao je predsjednik

"Vaše pravo je da budete gdje hoćete. Dajem izjavu nakon što je događaj završio", kazao je. "Ministar se najavio, ali kao zadnji sitni tat ne dolazi", dodao je. "Neću dopustiti dnevnu politiku i HDZ-ovce i spletkice unutra. Vi dobivate izjavu, bit ćemo vani, jeste li prikraćeni za izjavu, niste. Hoće li javnost vidjeti slike, hoće", dodao je.

"Ne znam što o njegovim letovima misle njegove kolege koji na sastanak u Zagreb dolaze preko naplatnih kućica, šinobusom.... On hitno leti, tako da dan ranije najavi svoj let. Pazite hitnoće, kao da dolazi iz Vladivostoka. I onda ne ostavi niti jedan pisani trag, a za mene traži da sve ide po njegovoj nekakvoj proceduri. I onda ga nema u letnom manifestu. Ali srećom taj posao je jako organiziran i tako na kraju ne možeš prevariti. I onda izda priopćenje i kaže da je sve radio na poziv Ratnog zrakoplovstva. Gdje je dokaz za to. Opet manipuliranje", kazao je.

"Hitno je letio, da mu se ne bi ohladila janjetina u Tisnom, gdje mu tata ima vikendicu, a najavi dan ranije hitni let. Ako to ne smeta njegovim kolegama koji se voze šinobusom, onda me baš briga. Ali ne može se to događati bez pisanog traga", rekao je Milanović. "Ne znam gdje je to sve naučio, vjerojatno je to naučio na medijskom treningu kod Dijane Čuljak", dodao je.

Na pitanje što misli o izjavi Banožića na Facebooku.

"Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama. Meni se govorilo da sam crveni Zoka, neprijatelj Hrvatske. Ja sam Vrhovni zapovjednik. Ja kad idem transportnim sredstvima idem uz svu dokumentaciju, a on se ukrcao na avion. Kako on leti, kao sitni provincijski tat. I zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda roknuo iz karabina. Ovo je drama. Dok ga Plenković ne privede nozi...", kazao je.

Komentirao je prosvjede na Trgu protiv mjera kao i napade na novinare.

"To je ružno, jedan događaj na kojem se skupilo puno ljudi. E sada kako to gledamo. Kada govorimo koliko je ljudi bilo, time se manipulira. Jučer je bio 10 tisuća do 15 tisuća ljudi, ali kada su bili prosvjedi za kurikularnu reformu, onda je bilo 50.000 ljudi. Moj je zaključak, ili su ljudi postali deblji ili se zimi oblače kao međedi", kazao je. "Bilo je jako puno ljudi, koji nemaju veze s ovim ludorijama, koji su se cijepili, koji su se školovali. Nisu došli slušati onog idiota Franciškovića, nisu došli gledati neke saborske zastupnike koji su tamo opravdano. Miro Bulj smatra da je to njegov segment. OK. Nije pozivao na nasilje. Napad na Latkovića je svinjarija", kazao je.

Na pitanje je li se osjeća odgovornim i da mu se spočitavaju neke izjave poput Neka ljudi rade što ih je volja kazao je: "Apsolutno".

"Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno. Ovo je nemoralno otpočetka. Ovo što se sada dpgađa je impuls koji dolazi iz nekih briselskih krugova. Evo sad ću imati ručak s generalima. Oni od danas moraju izvan vojarne po Odluci Vlade, i nitko nije razgovarao s vojnicima da ovdje ne možeš ući ako se ne testiraš ili nisi cijepljen", kazao je Milanović.

OK. Ajde da vidimo, to su mladi muškarci. Zdravi. Što se time postiže, osim maltretiranja ljudi. Ima ljudi koji se ne želi testirai. Meni iskreno tobaš nije najjasnije. Ali postoje neke ljudske slobode. Dakle koji je smisao. koji je veleum sjeo i razmišljao prije nego što je donio takvu odluku izvoli provedi. Kakve to ima veze na spremnost hrvatske vojske", dodao je.

"To je budalaština koja je ljudima počela ići strašno na živce. I za što sam ja odgovoran. Za napad na Latkovića", kazao je.

Prosvjed je nazvao spontanim revoltom. Koji je smisao tih ograničenja, što se misli postići ako cijepljena osoba, ja, sada primjerice na cijepljenu osobu prenosim virus skoro isto ili nešto manje kada nisam cijepljen. Koji je smisao toga. Ako je smisao potpuno iskorijeniti virus, nema šanse. Ako je smisao rasteretiti bolnički sustav? Stani malo. Koliko je prošlo od ožujka 2020. Tada smo imali problem kapaciteti, respiratori, no međutim to je sve funkcioniralo. Prošlo je godinu i pol dana a da nisu napravili ništa", kazao je.

Dehumanizirajuće je dijeliti ljude na one cijepljenje i necijepljene, to je ono krajnje primitivno. Kada bi cjepivo u potpunosti štitilo zdravlje, a zdravlje štiti i trebat će boosteri, ali kada bi sprječavalo širenje, ok rekao bih, idemo sada prema punoj procijepljenosti. Skratit ću, ove odluke ne donosi nikakva znanost. Ovo je sve impuls koji od nekuda dolazi, nije zavjera, nego se neki ljudi ponašaju inertno kao kada krava ide uz cestu", dodao je.

Osvrnuo se i na to što je zbog njegove izjave o fašizmu u Austriji na razgovor bio pozvan hrvatski veleposlanik. Kazao je da će sad njegov ured zvati i austrijskog veleposlanika.

"Danas ćemo pozvati austrijskog ambasadora, ako oni pozivaju našega. Mi ćemo izraziti zabrinutost za temeljna ljudska prava ljudi u Austriji."

"Ured predsjednika je za Plenkovića eksteritorijalan, može doći na kavu. Neki dan mi je došla jedna djelatnica koja je rekla da se nije cijepila. Valjda zadnja koja se nije cijepila. Rekao sam da je to njezina privatna stvar", kazao je Milanović.

Na kraju je poručio: "U Ured predsjednika neće ući, ćao", kazao je.