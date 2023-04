Milanović: Nema smisla da je Dekanić u pritvoru. Godinu dana je slobodno tumarao livadama

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u subotu kako vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić ne bi trebao biti u pritvoru, a kazao je i kako smatra odgovornim zatvorsku upravu ako on iz pritvora telefonom razgovara sa svjedocima.

"To u istrazi ne bi smio raditi kao što ne bi smio provesti u istražnom zatvoru 'pola života'. Godinu dana je tumarao slobodno livadama i pašnjacima i sada su ga stavili u pritvor. Taj čovjek je mogao utjecati na apsolutno sve svjedoke. Mogao je prevrnuti svaki kamen", rekao je Milanović novinarima u Kostelu na proslavi 500 obljetnice Kostelske pištole.

Zapitao se i koji je sada smisao pritvora. Po njegovom mišljenju radi se o maltretiranju. "Sada ga držati u pritvoru od onog minimuma koji je potreban da se demonstrira državna sila i autoritet to mi nije jasno, mislim jasno mi je. Pritvor nekada ima smisla ali vrlo često se ljude maltretira pa tako i Dekanića", rekao je predsjednik RH. Ako će to ugroziti istragu onda to znači da oni koji su vodili istragu nisu dosada ništa radili, ustvrdio je.

RTL je u petak objavio da je osječki USKOK primio kaznenu prijavu u kojemu ih upozoravaju da župan Dekanić, koji je pijan skrivio nesreću pa ju je pokušao zataškati, u zatvoru koristi mobitel i zove svjedoke. Milanovića su novinari također zamolili da uputi građanima uskrsnu poruku u svijetlu inflacije. "Budite strpljivi, Vlada misli na vas! Inflacija je opasna stvar i ubija. Ubija životni standard i očekivanja i mir ljudi koji žive od plaće. Te plaće nisu u Bruxellesu, u Europskoj komisiji tamo gdje su veliki, gdje se inače de facto štampa novac i onda moraš se pokriti s onim što imaš", poručio je Milanović.