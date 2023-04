Milanović: Plenković u NATO-u? On živi za to da se negdje preparkira

Predsjednik Zoran Milanović na Veliku subotu posjetio je Pregradu gdje se održava 500. Kostelska uskrsna pištola. U izjavama za medije osvrnuo se na premijera Andreja Plenkovića, i to specifično vezano uz navode da je Plenković ozbiljan kandidat za glavnog tajnika NATO-a.

- Sutra će Bjelovarac objaviti da je Banožić kandidat za šefa NATO-a. Ne znam, sve je moguće - odgovorio je Milanović na te navode.

- Funkcija glavnog tajnika nije zamišljena ni nikad nije funkcionirala kao nešto politički važno i kreativno. Međutim, u vremenima krize, intervencija u Srbiji ’99. i sada, 20 godina kasnije, tajnik NATO-a je medijski prisutniji, ali to stvara problem među saveznicima - dodao je Milanović. Osim toga, naveo je i kako ''soliranje'' trenutnog glavnog tajnika Jensa Stoltenberga smeta nekim članicama, a pogotovo Francuzima.

- To će morati biti netko tko će morati u startu izbiti glave da će biti kreativan, da će ga se nešto ozbiljno pitati i koji će se morati dopasti Washingtonu, ali i Parizu. On živi za to, on živi za to da se negdje preparkira, to ga jako zanima i draška - rekao je.

Odgovorio je i kako se ne bi ''borio'' za poziciju premijera u slučaju odlaska Plenkovića. - Ako ode za glavnog tajnika, super, bit će netko iz Hrvatske. Ali, glavni tajnik ne može puno. Ovo je operacija preparkiravanja Andreja Plenkovića - kazao je. - Tako častohlepnu osobu to ne zadovaljava, ne vidim ga na takvom mjestu. Tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao. Ali, podržavam, svim srcem, ili barem jednom pretklijetkom - dodao je.

>> VIDEO Veliki intervju premijera Andreja Plenkovića za Večernji list