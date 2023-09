Milanović: Lijepo je vidjeti kako hrvatska djeca u Kanadi uče hrvatski jezik

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović pohvalio je učenike nastave na hrvatskom jeziku u osnovnoj katoličkoj školi San Sebastian u kanadskom gradu Mississugi koji je posjetio prvog radnog dana posjeta Kanadi, priopćio je u subotu Ured predsjednika.

„Jako je dirljivo i lijepo vidjeti vas kako učite jezik koji je dio nas. Hrvat se može biti i u trećoj, četvrtoj generaciji i da ne znaš hrvatski jezik, ali govoriti i vladati hrvatskim jezikom je velika stvar“, rekao je Milanović učenicima. On od 16. do 24. rujna boravi u radnom posjetu Kanadi i SAD-u gdje će sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Tijekom posjeta Kanadi Milanović obilazi hrvatsku zajednicu u provinciji Ontario i institucije koje okupljaju kanadske Hrvate. Učenicima je u subotu poručio da nastave učiti hrvatski jezik te da pokušaju to sutra prenijeti i na svoju djecu.

„Jezik, neki znakovi identiteta, ove hrvatske, nogometne majice koje nosite na sebi, to je prepoznatljivo u cijelom svijetu i na to su naši ljudi jako ponosni jer to je nešto što ima iza sebe kvalitetu i iza čega su rad i uspjesi", rekao je predsjednik.

Milanović je u radnom posjetu Kanadi sa suprugom, a nakon posjete osnovnoj katoličkoj školi San Sebastian posjetio je jednu od značajnijih hrvatskih župa u Kanadi, Hrvatsko franjevačko središte Kraljice Mira u gradu Norvalu.

U Kanadi živi velika hrvatska zajednica. Prema podacima kanadskog zavoda za statistiku koji se temelje na popisu stanovništva iz 2021., u Kanadi živi 130 tisuća Hrvata, kanadskih državljana. A samo manji broj njih - oko 11 tisuća - ima i hrvatsko državljanstvo.

Najveći broj Hrvata i njihovih potomaka živi u provinciji Ontario, i to uglavnom na području Toronta i okolnih gradova (Mississauga, Hamilton, Burlington i Norval).

Predsjednik Milanović u subotu se sastao u Burlingtonu i s Greggom Ruhlom, predsjednikom uprave tvrtke Algoma Central Corporation, kanadske brodarske kompanije koja ima flotu brodova namijenjenih za plovidbu u području Velikih jezera, a u svojoj floti ima i brodove proizvedene u riječkom brodogradilištu 3. Maj.

Na sastanku se razgovaralo o poslovnoj suradnji te kanadske tvrtke s hrvatskom brodograđevnom industrijom s obzirom da je Algoma zainteresirana za gradnju novih brodova u 3. Maju, a što je na sastanku i potvrđeno. Riječki škver sada gradi i oprema jedan brod za Algomu kao naručitelja, dodaje se u priopćenju Ured predsjednika.