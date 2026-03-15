NEKI SE VEĆ VRATILI U HRVATSKU

Dio pomoraca čeka evakuaciju, a dio ide prema Bliskom istoku

FILE PHOTO: Oil tankers sail along Nakhodka Bay near the port city of Nakhodka
TATIANA MEEL/REUTERS
Autor
Siniša Malus
15.03.2026.
u 18:37

Sindikat pomoraca: Naša veleposlanstva obavljaju svoj posao vrlo dobro, imamo točan popis ljudi i njihove kontakte, nitko nije ostavljen

Hrvatski pomorci na Bliskom istoku su na sigurnom, a dio se već vratio u Hrvatsku. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izvijestio je o stanju hrvatskih pomoraca, istaknuvši da se ondje nalazi 229 hrvatskih državljana te da su svi na sigurnom. Naglasio je da će povratak pomoraca biti organiziran. "Radi se o 229 pomoraca. Brodar će osigurati njihovu repatrijaciju i siguran povratak po isteku ugovora. Oni su na sigurnom. Inače, 15 pomoraca također je bilo obuhvaćeno našom nedavnom evakuacijom, odnosno repatrijacijom iz Rijada i Dubaija", rekao je ministar. Dio pomoraca u specifičnoj je situaciji: neki su u trenutku eskalacije sukoba dolazili na brod, dok su drugi završavali svoj ugovor i pripremali se za povratak kući. Zbog zatvaranja ruta i sigurnosnih rizika, mnogi su sada primorani ostati ondje gdje jesu.

Najveći problem trenutačno predstavlja nemogućnost organiziranja smjena, no pomorci ostaju na brodovima dok se ne razjasni daljnji razvoj događaja i sigurnosne okolnosti u regiji. "U ovoj nenormalnoj situaciji funkcioniramo zapravo poprilično normalno", rekao je za Poslovni dnevnik Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, te dodao kako je ključno to što se država odmah uključila.

"Naša veleposlanstva odgovorna za taj dio svijeta obavljaju svoj posao vrlo dobro, čak bih rekao da smo jedni od boljih u tom smislu. Imamo točan popis ljudi i njihove kontakte, svi dobivaju pravodobne informacije i nitko nije ostavljen. Svi vole kritizirati državu, no ovaj put valja biti pošten i reći da je odrađen dobar posao", jasan je Melvan. Ključan problem je logistička operacija repatrijacije onih koji to žele.

"Posebno se to odnosi na Kuvajt jer je otamo do Rijada oko 700 kilometara, a Rijad je zasad jedina zračna luka u koju se možemo pouzdati. Doha i Dubai su značajno poremećenog rada zbog iranskih udara", poručuje Melvan. Važno je reći, što može zvučati i pomalo paradoksalno, da u isto vrijeme imamo i obrnute situacije. Pomorce koji iz Hrvatske odlaze u svoje kompanije da bi odrađivali dogovorene poslove. Svjetsko brodarsko tržište nije potpuno zamrlo, naravno to se ne odnosi na Perzijski zaljev i Hormuški tjesnac.

"No i u Hormuškom tjesnacu ne vidimo većih incidenata. Informacije koje govore o napadu na brodove zapravo se odnose na one brodove koji nisu poštovali iransku zabranu plovidbe, već su samoinicijativno odlučili pokušati proći kroz tjesnac. Na taj su način doveli u opasnost članove svojih posada i kako to obično biva – te su informacije najviše odjeknule u medijima. No brodovi koji poštuju zabranu nemaju zasad problema", zaključuje Melvan. 

