Milanović o navijačima u Grčkoj: 'Imaju egzistencijalne probleme. Vlada može napraviti puno više'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je da navijači BBB-a u grčkim zatvorima imaju "egzistencijalne probleme" među kojima je i nepostojanje pitke vode pa je apelirao na premijera da pomogne zatvorenim Hrvatima jer vlada može napraviti "puno više". Više od mjesec dana u grčkim je zatvorima 105 pripadnika navijačke skupine BBB nakon što je u sukobima s navijačima AEK-a poginuo jedan navijač tog atenskog nogometnog kluba.

"To je postala trinaesta tema. Ljudi imaju problema. To su naši državljani. To je nekakav kalež zavjeta koji imamo svi. Imamo nekakav osjećaj uzajamne odgovornosti. Kada se vrate doma, razgovarat ćemo drukčije“, kazao je Milanović novinarima nakon sjednice Gradskog vijeća Pazina.

Naglasio je kako u zatvorima "imaju egzistencijalne probleme", o čemu je dobio informacije u razgovoru s "blisko povezanim osobama" zatvorenih.

"Ono što sam čuo uzimam kao istinito. I mislim i znam da hrvatska vlada može napraviti puno više. U grčkim zatvorima, svi kažu, nema pitke vode. Europa 21. stoljeće…. Voda iz vodovoda se ne može piti", kazao je.

"To sam zadnji put u Azerbajdžanu doživio 94', ali nema veze. Dakle, vodu treba kupiti, a novac ne možeš dobiti na normalan način niti redovito. O tome sam pisao premijeru i nadam se da će u dobroj vjeri i uz odgovornost koju ima poduzeti stvari koje nisu problem", dodao je.

Ponovno je problematizirao činjenicu da nakon sukoba u kojemu je ranjeno i sedam hrvatskih državljana nije uhićen niti jedan Grk.

"Kako je to moguće? To je vladavina prava? Dakle nijedan Grk. Oni su se razbježali, a Hrvati i hrvatski građani su ostali tamo. Sedam ljudi je ranjeno - tih Hrvata huligana. To su isto nekakva ljudska tijela. To nije biomasa", kazao je.

"Jedan Grk je ostao bez života. Evidentno zato što je odbio nužnu pomoć koju bi dobio, ali nije htio jer se plašio da ne završi u zatvoru i čovjek je iskrvario. Tko ga je ranio? Nemamo pojma", dodao je.

