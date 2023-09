Milanović o Kolindinim optužbama: 'Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas'

Predsjednik Republike Zoran Milanović iz Pazina je komentirao izjave biše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Ona je, podsjetimo, gostovala u podcastu One Decision Sir Richarda Dearlovea, bivšeg direktora britanske vanjsko-obavještajne službe MI6. Govorila je o ratu u Ukrajini, Zoranu Milanoviću, Vladimiru Putinu te drugim temama.

Naime, Grabar-Kitarović je u podcastu, govoreći o odnosu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, kazala kako su najveće nesuglasice među njime bile oko terminala za ukapljeni plin (LNG) na Krku. “Taj LNG terminal je bio najveća sporna točka s Rusijom i vjerojatno je bio razlog za hibridne akcije tijekom predizborne kampanje, što je pridonijelo rezultatu izbora 2020.", rekla je. Milanović je upitan oko njezinih izjava.

VEZANI ČLANCI:

"Drugi album grupe Clash 'Give them enough rope…' pa će se sami objesiti. Dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Ovo drugo nije napisano. To je stara engleska poslovica i poznati album. Ostao bih na tome. Pitajte je dalje. Bit će štrika. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Pitajte nju. Ili ću je ja jer je na popisu delegacije za New York, za zasjedanje Opće skupštine, opet se ugurala unutra", rekao je Milanović.

Komentirao je i slučaj Gordana Grlića Radmana koji nije prijavio dividendu od tvrtke Agroproteinka.

"Ja sam puno toga rekao, sve istina, o tome kako su se dočepali te tvrtke. To je praktički monopolist koji ima siguran posao. To je trebao nacionalizirati. To je praktički sanitarno područje", rekao je.

VEZANI ČLANCI:

"Cijene hrane i energenata su nestabilne. Zato se inflacija uvijek dijelila na primarnu i sekundarnu. Ona primarna je realnija. Cijene znaju divljati. To će se u jednom trenutku izravnati, nikakva vlada na to nije imala utjecaja. Nitko ne može prodavati robu jeftinije od nabavne cijene, to je put u propast", navodi.

"Malo više iskrenosti s ljudima ne bi škodilo. Ovo je farsa", dodao je.

Ističe kako treba pomoći onima kojima je to najpotrebnije, primjerice umirovljenicima. "Meni ili nekome tko ima prihode kao ja je cijena hrane narasla beznačajno u odnosu na onoga koji ima penziju od 600, 700 eura. Njemu je to egzistencijalni udar, sve mu ide na hranu", navodi.

"Jedina volatilnija stvar od cijena hrane je ponašanje bivše predsjednice. Ne mogu to predvidjeti", ustvrdio je Milanović.

VIDEO Milanović branio navijače, pa prigovorio Plenkoviću: Ne želim čuti huligani. Oni nisu išli ubijati. Išli su raditi probleme