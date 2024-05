Milanović izazvao novi diplomatski skandal, negoduju iz Bugarske: 'Duboko smo razočarani'

Izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića opet su izazvale diplomatski skandal. Bugarska je pozvala hrvatsku veleposlanicu u toj zemlji Jasnu Ognjanovac te negodovala zbog izjava Hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o tome da, kad je riječ o upravljanju europskim novcem, Hrvatska je dno Europske unije, da je lošija jedino Bugarska te "svakog dana molimo Boga da Bugarska ostane posljednja, i da joj se ništa ne dogodi, jer bi to inače onda bila Hrvatska".

Iz bugarskog Ministarstva vanjskih poslova veleposlanici Jasni Ognjanovac su prenijeli "duboko razočaranje Bugarske“ izjavom predsjednika Milanovića. Rekli su da "je takva izjava za Bugarsku neprihvatljiva i ne korespondira odličnim bilateralnim odnosima između Hrvatske i Bugarske" i izrazili nadu "da će se hrvatska Vlada ograditi od takvih izjava". Dodali su kako su "izabrali blaži oblik prosvjeda iz poštovanja prema Vladi, i zato što cijene odnos premijera Andreja Plenkovića i ministra vanjskih poslova Gordana Grlić Radmana prema Bugarskoj, kao i rad Veleposlanstva Sofija na jačanju bilateralnih odnosa i prijateljstva s Bugarskom".

Bugarima spornu izjavu izrekao je Milanović 27. travnja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Zlatara povodom obilježavanja Dana Grada. - Iskoristite sve te europske fondove koji stoje na raspolaganju jer neće vječno dolaziti i time se ne treba uopće impresionirati. To je neki novac. Mi nešto damo, nešto nam se vrati. To što je vrati je nešto veće ako znaš kako se upravlja. Hrvatska po tome nije ni prosječna, mi smo dno Europske unije. Kad se gledaju bivše socijalističke države, one koje koriste europske fondove, tu je Bugarska jedina lošija od Hrvatske i mi svako jutro ustajemo i molimo Boga da se Bugarskoj ništa ne dogodi, da ima tko biti zadnji, da im bude lijepa, kao što je do sada, onda je Hrvatska predzadnja - kazao je tada Milanović.

Iz hrvatskog Ministarstva je reagirano prema Bugarima. U ime Vlade izraženo je afirmativno pojašnjenje, koje Bugari cijene. Hrvatsko-bugarsko prijateljstvo je čvrsto i konzistentno, a hrvatska Vlada cijeni zajedničke EU vrijednosti koje dijelimo. Nadalje, podržavamo snažno Bugarsku u ostvarivanju svih ciljeva u interesu Bugarske i bugarskog naroda, pojasnili su iz Ministarstva vanjskih poslova bugarskoj strani.

Ovo nije prvi put da izjave predsjednika Zorana Milanovića izazivaju prosvjede u stranim državama. Većina njih se izražavala usmeno, u razgovoru, no neke su bile, kao i Bugarska, službene. jedna koja je podignula dosta prašine i u svijetu, bila je za vrijeme pandemije, u studenome 2021., kad je Milanović nakon susreta s papom Franjom u Vatikanu, austrijske mjere lockdowna za necijepljene usporedio s metodama "koje podsjećaju na tridesete" i nazvao ih "glupostima".

Hrvatski veleposlanik u Austriji Danijel Glunčić kazao je kako je bio pozvan na razgovor u austrijsko ministarstvo vanjskih poslova u Beču, ali nije komentirao sadržaj razgovora. No austrijsko Ministarstvo je priopćilo kako je hrvatski veleposlanik pozvan zbog "izuzetno neobičnih izjava hrvatskog predsjednika" a koje su tom prilikom i "najoštrije odbačene".

- Usporedba mjera protiv pandemije koronavirusa i fašizma je neprihvatljiva. U našoj je odgovornosti da zaštitimo građane Austrije i mi shodno tomu i djelujemo. Hrvatskom veleposlaniku u Austriji je jasno prenijeta začuđenost ovim izjavama - objavili su iz austrijskog MVP-a. Nakon toga je predsjednik Zoran Milanović najavio da će njegov ured pozvati na razgovor austrijskog veleposlanika zbog zabrinutosti za "temeljne ljudske slobode".

