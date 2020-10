Ured Predsjednika u najnovijem priopćenju: Premijer ne govori istinu

Predsjednik Zoran Milanović ponovno je demantirao izjavu premijera Andreja Plenkovića i tako nastavio polemiku koja traje već tjednima. Ovaj put predsjednik je istaknuo da Plenković ne govori istinu te da "HDZ nije dopustio da Zoran Milanović vodi Nacionalni odbor za praćenje pregovora s EU".

- Kako neistina koju je iznio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković ne bi postala, njemu sigurno razumljiv, medijski „frame“ - neistina kako je predsjednik Republike Zoran Milanović odbio voditi Nacionalni odbor za praćenje pregovora s EU dok je bio predsjednik SDP-a i lider oporbe - Ured predsjednika rado će predsjedniku Vlade još jednom osvježiti memoriju. Jer, kako i sam govori, važno je da hrvatska javnost to zna.

Zoran Milanović bio je kandidat svoje tadašnje stranke za predsjednika Nacionalnog odbora za praćenje pregovora s EU, ali Hrvatski sabor je izabrao Vesnu Pusić i to sa 84 glasa saborskih zastupnika među kojima su, donoseći presudnu većinu, bili i zastupnici njegove stranke, HDZ-a. Ili ni taj HDZ Andrej Plenković ne priznaje kao svoj? Suzdržanih je bilo 53. Dobro? Predsjednik Republike, tada predsjednik SDP-a, upozoravao je kako bi Nacionalni odbor trebao voditi predsjednik najjače oporbene stranke jer, kako je tada govorio, "to jamči stabilnost Saveza za Europu", „ta funkcija ima dalekosežniji simbolični značaj“, a bez toga „Nacionalni odbor gubi politički značaj i smisao“.

Volju HDZ-a, koji nikako nije dopustio da lider oporbe vodi Nacionalni odbor, Zoran Milanović nije mogao promijeniti, ali i on i SDP ostali su u Savezu za Europu jer su to bili državni poslovi važni za Hrvatsku. To je istina. A još jedna prigodna neistina koju predsjednik Vlade „framea“ - računajući valjda da svi imaju kratko pamćenje – neće promijeniti povijest koja kazuje kako je njegova uloga u pristupanju Hrvatske Europskoj uniji bila i ostala na razini pariškog prognanika - stoji u priopćenju Ureda predsjednika.

>> Milanovićeva konferencija za medije